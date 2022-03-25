人民网北京3月25日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，我国自主三代核电“华龙一号”示范工程第2台机组——中核集团福清核电6号机组今日正式具备商运条件。至此，“华龙一号”示范工程全面建成投运。

“华龙一号”示范工程建成投运。受访者供图

据介绍，“华龙一号”示范工程包括福清核电5、6号两台机组。该示范工程全面建成后，两台机组年发电能力近200亿度，相当于每年减少标准煤消耗624万吨、减少二氧化碳排放1632万吨，相当于植树造林1.4亿棵，可以优化我国能源结构，推动绿色低碳发展、助力实现碳达峰、碳中和目标。

中核集团有关负责人表示，“华龙一号”是该公司在总结30余年核电科研、设计、建设、运行和管理经验的基础上，研发设计的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，满足国际最高安全标准，完全具备批量化建设能力。

“华龙一号”示范工程建成投运。受访者供图

该负责人介绍，“华龙一号”在采用经工程验证的成熟技术基础上，独创性地采用“177堆芯布置”和“能动与非能动相结合”的安全设计理念，首堆设备国产化率达88％，运用了单堆布置、双层安全壳等先进设计理念，具备完善的严重事故预防与缓解措施、强化的外部事件防护能力和改进的应急响应能力等先进特征，经过分析试验和工程验证，保证了电厂安全性、经济性和先进性。

“‘华龙一号’具有完整自主知识产权，我们协同国内17家高校、科研机构，联合58家国有企业与140余家民营企业，突破了包括反应堆压力容器、蒸汽发生器、堆内构件等核心设备在内的411台设备的国产化，共获得700余件专利和120余项软件著作权，覆盖了设计技术、专用设计软件、燃料技术、运行维护技术等领域，满足核电‘走出去’要求。”该负责人表示， “华龙一号”也带动上下游产业链5300多家企业，为我国高端装备制造业带来了经济效益和转型升级机遇。

(责编：王仁宏、高雷)