人民网北京3月25日电 （黄盛）日前，由中国交通运输协会牵头的《搬家货运服务平台企业安全运营规范》（以下简称《规范》）团体标准正式发布。《规范》明确了平台企业应建立的制度体系，包括安全责任制度、教育培训制度、事故处置应急预案等制度；要求平台强化安全管控能力，并具备特殊物品申报、身份识别、行程录音、隐私号保护、定位、异常状态监控提醒等功能。

对此，多位行业人士在接受人民网财经采访时表示，我国搬家行业历史随久，但行业“小、散、乱”的特征依然存在，行业没有统一的制度体系标准，平台车辆、司机和搬家作业人员缺乏统一的准入标准，同时搬运场景又极其复杂，涉及到的安全问题较多。此次《规范》通过给行业平台设置安全运营标准，为搬家平台企业安全运营行为、加强行业自律、维护消费者合法权益加码。

解决行业痛点推动标准化进程

中国交通运输协会物流技术装备专业委员会常务副会长兼秘书长侍小彬向人民网财经表示，近年来在移动互联网技术发展的大环境下，平台型搬家货运服务模式快速兴起，行业内供需双方的服务匹配效率提高，服务密度、服务频率均有所增加。但行业服务质量参差不齐。尤其在平台型的模式下，搬家服务不单单是顾客和提供实际搬家服务的企业间的合同关系，还涉及了平台企业、驾驶员、搬运装卸人员等不同主体，组织管理难度较大，原有标准与行业新业态不再匹配。制定新的《规范》，意在指导企业安全运营、规范服务，引导搬家货运服务行业高质量发展。

中国交通运输协会副会长褚飞跃告诉人民网财经，《规范》的发布与实施，给行业的标准化打下坚实基础，在提升行业服务质量等方面提供良好的安全保障环境，中国交通运输协会将继续引导企业、社会团体制定出台行业标准，从而推动搬家行业整体业务的规范化。

北京交通大学物流工程系主任王喜富在接受人民网财经采访时表示，《规范》的落地实施对搬家货运服务行业平台化发展、企业安全化运营起到一定的引导作用：一方面标准对平台功能、参与主体注册管理提出了要求，平台在帮助中小型搬家货运企业提高服务质量、保障顾客安全等方面会具有较大的优势，传统的小企业单打独斗、恶性竞争的市场环境会得到改善，行业向互联网平台模式发展的趋势会更加明显；另一方面标准结合“互联网+”搬家货运的服务特点，对搬家货运服务中驾驶员、搬运装卸人员在打包、装卸搬运、运输、物品安置的过程中都做出了明确规定，引导搬家企业的服务规范化发展，减少争议冲突的发生。

各界携手优化行业秩序与环境

多位业内人士表示，行业团体标准需要行业协会和业界市场主体共同推进落地，携手在优化行业市场秩序的进程中实现良性竞争。

王喜富认为，制定并优化搬家货运安全运营标准，将会帮助行业内传统的中小微企业提高服务质量，保障作业过程安全等，同时还能避免中小微企业单打独斗、恶性竞争，并使行业整体向互联网+、数字化发展的趋势更加明显，给市场主体提供了良好的业内秩序与发展环境。

良好的市场秩序，离不开科学的定价机制。“行业平台正在服务标准，如作业人员作业规范、人员形象及作业工具、上岗标准等方面设定了严格的要求。”货拉拉中央公共事务副总裁刘凯表示，货拉拉力争从平台自身开始，与社会组织、搬家业界和从业人员共同努力，推动搬家货运行业的标准化建设。

搬家货运标准化建设需要特别明确服务标准与价格标准。中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍向人民网财经表示，搬家平台企业在对客户的服务流程、服务细则方面应有详细的体系支撑，并建议服务在标准化的情况可以有个性化、定制化方案提供给消费者；此外，当下搬家服务出现的纠纷多为坐地起价的问题，合理科学的价格制定规范不仅能规避乱收费的问题，还应让平台企业、作业人员与用户之间建立契约精神，从而使行业实现真正的健康发展。

北京交通大学交通信息管理工程系副主任沈孟如也向人民网财经表示，《规范》的内容参考了行业主流企业的经验做法，综合考虑了行业监管要求和市场的趋势性变化，对身份识别、行程录音、异常状态监控和提醒等功能及用户的隐私信息保护进行了要求，力求通过标准化手段加快行业技术创新步伐。同时，《规范》结合互联网平台搬家货运的服务特点，落实了平台功能在服务中的具体应用，综合考虑安全性、作业实际情况和顾客体验，明确了搬家服务中打包、装卸搬运、运输、物品安置环节的作业流程，以高质量标准推动行业服务规范化。

(责编：王仁宏、高雷)