新华社深圳3月25日电题：减负超750亿元！深圳发布惠企纾困“三十条”

新华社记者孙飞、赵瑞希、印朋

面对奥密克戎变异毒株的“快袭击”，深圳3月中旬经历一周“慢行”生活后，有序恢复社会生产生活秩序。3月25日，深圳市人民政府发布惠企纾困“三十条”，全力做好疫情防控和经济社会发展“双统筹”，进一步减轻市场主体负担，帮助市场主体渡过难关。

普惠性纾困，降成本畅融资

缓缴或减免社会保险费，缓缴或降低住房公积金，实施失业保险稳岗返还政策……3月25日发布的《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》，把降成本作为政策实施的重要发力点，拿出真金白银助企纾困，这些政策措施预计将为深圳市场主体减负超750亿元。

“经过前段时间的持续奋战，我们成功遏制了疫情扩散蔓延势头，疫情形势总体可控、不断向好。”深圳市人民政府副秘书长黄强说，但本轮疫情给深圳经济运行带来较大影响，深圳拥有市场主体超过380万户，一些行业企业特别是中小微企业生产经营面临不少困难，惠企纾困“三十条”以一揽子政策有效应对疫情冲击，以超常规举措充分提振市场主体信心。

深圳安培龙科技股份有限公司副总经理时海建说，惠企纾困“三十条”中的缓缴或减免社会保险费等政策，将大大缓解企业的现金流压力。

一方面降低企业运营成本，一方面畅通企业融资渠道。惠企纾困“三十条”指出，引导金融机构加大贷款投放力度，鼓励政府性融资担保机构加大对符合条件企业的融资增信支持力度。

深圳市虹云数据科技有限公司日前获得了深圳市高新投融资担保有限公司担保的低息银行贷款，且贷款利息及担保费用可以通过政府补贴的形式予以返还。虹云数据科技有限公司负责人焦一鸣说：“这笔低息贷款大大缓解了我们短期内的经营压力。”

制造业帮扶，扩生产助投资

“深圳通过‘一降两扩’，即降低制造业税费负担，支持企业扩大排产、扩大工业投资，为工业制造纾困。”深圳市发展改革委主任郭子平说。

深圳惠企纾困“三十条”提出，鼓励工业企业扩大排产生产。支持工业企业在守住疫情防控和安全生产底线的前提下，加大上半年排产力度，提高产能利用效率。

深圳基本半导体有限公司董事长汪之涵说，深圳出台的惠企纾困“三十条”措施可谓多层次、全方位，企业能直接受惠的税费、房租、融资、生产等措施就有近10项，可以说是一场“贵如油”的“及时雨”。

同时，深圳全力支持企业扩大投资。对企业2022年新投资并完工纳统的技改项目，按照深圳有关企业技术改造项目操作规程，在同等条件下按最高的资助比例足额资助，单个项目最高给予5000万元资助。

对2022年新开工的先进制造业重大项目，按照“一项目一策”给予跟踪支持，分段予以资金奖励。

在深圳经济大区南山区，针对“专精特新”企业扶持标准进一步提高。南山区副区长夏雷说，南山区加大对规上工业企业和重点服务业的租金补贴力度。对于处在封控、管控区的“专精特新”企业，将租金补助标准从普惠性的50元/平方米每月提高到80元/平方米每月。

服务业“减负”，振消费促恢复

对于餐饮业，深圳惠企纾困“三十条”提出，降低平台经济参与者经营成本，支持互联网平台企业开展中小微商户帮扶行动，对经营困难的餐饮商户实施特惠扶持政策，推动餐饮行业加快复苏。

对于批发零售业，深圳支持符合条件的零售企业在电商平台开设店铺，对企业实际支出开店费用、运营费用、推广费用的10%给予补助，每家企业最高不超过50万元。

对于文体旅游业，加大文化娱乐业资金支持，对提供广告和娱乐服务的企业，按其2022年上半年实际缴纳文化事业建设费的50%给予资金支持……

“全力提振消费需求，我们还将在大型电商平台设立‘深圳专区’，安排5亿元资金发放消费券。”郭子平说。

在不少业界人士看来，“真金白银”的惠企纾困“三十条”，让更多企业“找得到”“看得懂”“在线办”，方能发挥更大作用。

深圳市工业和信息化局局长余锡权表示，为了让惠企政策像快递一样精准直达，让政策申报像网购一样方便快捷，工信部门将配套在“深i企”平台快速开发上线“纾困解难专区”，集中汇聚政策，实现政策轻松解读、政策一键申请。截至目前，“深i企”平台累计注册企业用户已达149万户。

(责编：杨光宇、袁勃)