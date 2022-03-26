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国有企业利润同比增长16.8%

2022年03月26日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月25日电  （记者曲哲涵）财政部今日发布数据显示，今年1—2月全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）主要效益指标保持增长，国有企业经济运行稳定在合理区间。

　　1—2月，国有企业营业总收入116208.4亿元，同比增长14.0%。其中中央企业69667.8亿元，同比增长16.0%；地方国有企业46540.6亿元，同比增长11.0%。1—2月，国有企业利润总额6118.6亿元，同比增长16.8%。其中中央企业4852.5亿元，同比增长20.9%；地方国有企业1266.1亿元，同比增长3.3%。

　　1—2月，国有企业应交税费10529.2亿元，同比增长13.0%，其中中央企业7872.7亿元，同比增长12.5%，地方国有企业2656.5亿元，同比增长14.4%。

　　2月末，国有企业资产负债率64.0%，与上年同期持平，中央企业66.4%，与上年同期持平，地方国有企业62.7%，上升0.1个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月26日 01 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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