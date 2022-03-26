福清核电机组。

过东海摄（人民视觉）

本报福州3月25日电 （记者刘晓宇）3月25日，我国自主三代核电“华龙一号”示范工程第二台机组——中核集团福清核电6号机组正式具备商运条件，至此中核集团“华龙一号”示范工程全面建成投运。

据介绍，“华龙一号”是我国核电企业研发设计的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，满足国际最高安全标准，完全具备批量化建设能力，已成为中国为世界贡献的三代核电优选方案。

福清核电5、6号两台机组是“华龙一号”全球示范工程，5号机组2021年1月投入商业运行。“华龙一号”示范工程全面建成后，两台机组年发电能力近200亿千瓦时，对优化我国能源结构、推动绿色低碳发展、助力实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。

“华龙一号”在国内已实现批量化建设，福建漳州、海南昌江等工程进展顺利。

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 01 版）

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