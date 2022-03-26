南水北调东线北延应急供水工程
计划向黄河以北供水1.83亿立方米
2022年03月26日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月25日电 （记者王浩）25日14时，位于山东省德州市武城县的六五河节制闸缓缓开启，南水北调东线北延应急供水工程正式启动向河北、天津年度调水工作。此次调水，标志着北延应急供水工程进入常态化供水新阶段。本次计划通过北延应急供水工程向黄河以北供水1.83亿立方米，其中入河北境内约1.45亿立方米，入天津境内约0.46亿立方米，比原有计划大幅增加。调水计划将持续至5月31日，并根据工情、水雨情等实际情况，相机延长调水时间，增加调水量。
《 人民日报 》（ 2022年03月26日 02 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
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