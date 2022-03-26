本报记者 郝迎灿

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粮食安全是“国之大者”。要未雨绸缪，始终绷紧粮食安全这根弦。

人勤春来早，黑龙江省把粮食稳产保供当作一场硬仗来打。记者调研发现，今年黑土地的备春耕生产一线涌现出不少新趋势、新亮点：大豆扩种增产、农业生产托管服务备受青睐、绿色有机成为新时尚……

大豆扩种 增产底气足

走进黑龙江省讷河市龙河镇勇进村大豆种植专业合作社，种子、化肥等都已准备到位，播种机、拖拉机等农机具也已检修完毕。“我们今年增加大豆播种面积3000余亩，总播种面积达到1.1万亩。”合作社负责人于德军说，“刨去土地租金和其他成本，去年亩均收益达到500元左右。”

2022年，黑龙江省确保粮食作物播种面积稳定在2.18亿亩以上，粮食产量继续保持在1500亿斤以上，当好国家粮食安全“压舱石”；同时，扩种大豆1000万亩，预计增产26亿斤。

新春伊始，黑龙江省相继出台文件，明确“原则上大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元左右”，以及“新增耕地轮作试点每亩补贴150元”。政策释放出积极信号，极大调动了农民“种豆”积极性。克东县蒲峪路镇红塔村党支部书记王忠算的是两笔账：“短期账，现在各级补贴都很到位，农民底气足；长期账，粮豆轮作不仅增加产量，还可以保护黑土地，促进农业可持续发展。”

克东县农技推广中心主任刘希宏表示：“现在很多农民都是凭经验种植大豆，农技部门应该加大技术指导，选良种、用良法、配良机，同时优化布局，避免跨区种植，确保稳产增收。”

为提高大豆的产量和效益，北大荒集团查哈阳农场有限公司今年计划推广实施浅埋滴灌水肥一体化技术。“我们共铺设9000多亩滴灌设备，提高水肥的利用率，最大限度为种植户节本增效。”公司副总经理伞斌介绍。

生产托管 服务受青睐

“去掉托管费用，收益都归自己。”正是备耕的关键时期，拜泉县龙泉镇群富村村民史振国却把自家的85亩地托管给了村里的合作社，当起了“甩手掌柜”。“合作社进行标准化种植，施肥用药也更科学，把地交给他们就是放心。”史振国说。

“土地托管是指农户等经营主体在不流转土地经营权的条件下，将农业生产的全部或部分作业环节委托给农业生产性服务组织。”拜泉县农业农村局相关负责人介绍。近年来，黑龙江省积极探索农业生产新模式，将农业生产托管服务作为深化农业农村改革的重要内容，有效解决“谁来种地”“如何种地”等问题。

“从种到收，全程规模化、集约化、机械化，这种种植方式进一步降低了成本、提高了亩产效益，让农户不仅能‘保收’，更可以‘增收’。”海伦市前进镇东兴村党总支书记刘春生说，村里1.3万亩地托管给当地一家农业公司后，大豆亩均增产50斤左右，玉米亩均增产近百斤。

数据显示，去年黑龙江省新型农业经营主体加快发展，合作社达到9.6万个，家庭农场达到6.2万个，农业生产全程托管服务面积2042万亩，今年这些数字预计会有较大幅度增长。

生态有机 品质有保障

气温回升，三江平原上积雪渐融。桦川县丰年村世平水稻专业合作社理事长李世平正忙着为优质水稻种子包衣，为下一步浸种催芽做准备。“生活水平逐渐提高，现在不光要吃得饱，更要吃得好，为此我们全部采用绿色种植方式。”李世平说。

肥料用有机肥，防虫使用诱捕器，配合稻田养鸭，不必再喷施除草剂……李世平打理的4500亩稻田全部获得绿色认证，种出的大米每斤能卖到10多元钱。

如今，绿色、优质日渐成为黑龙江农业生产的主旋律。“优化生态是黑龙江农业的底色，我们将重点从生产资料、生产方式、生产环境等方面推动农产品绿色有机化，扎实推动绿色种养循环农业，进一步扩大绿色有机作物的种植面积和产品种类规模。”黑龙江省副省长李玉刚说。

日前，在黑龙江农垦建三江管理局七星农场，种植户张景会领到了新的测土配方施肥建议卡。“农场每年都会对土壤的氮、磷、钾元素含量进行测定，结合田间肥效试验数据和产量对比测算结果发放建议卡，化肥用得少了，产量却提高了。”张景会说。

化肥、农药用量在减，土壤有机质和耕层厚度在增加。“以前走在田里脚下邦邦硬，现在一步一个脚印，耕层明显更厚实了。”张景会说。

据统计，黑龙江去年绿色有机食品认证面积达8816.8万亩。

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 04 版）

(责编：袁勃、杨光宇)