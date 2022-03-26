10部门联合印发通知
宣传普及《公民节约用水行为规范》
2022年03月26日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月25日电 （记者王浩）近日，水利部、中央文明办、国家发展改革委、教育部等10部门联合印发通知，举办《公民节约用水行为规范》主题宣传活动，活动旨在贯彻落实党中央关于实施国家节水行动的决策部署，向社会公众宣传普及《公民节约用水行为规范》，提升全民节水意识。
本次活动以“积极践行《公民节约用水行为规范》”为主题，于“中国水周”期间在全国各地集中开展并贯穿全年。活动内容包括举办活动启动仪式、举办专项联合行动、开展宣传普及活动等。
通知对2022年“节水中国 你我同行”联合行动进行了部署，在10部门联合指导下，活动将从3月持续至7月，同步开展5项具体活动。
活动期间，主办方将通过多种方式丰富公众的活动体验，集中展示全国各地各行业的节水宣传活动等。
通知要求，各级有关部门要协调联动，发动志愿者和社会公众广泛参与，围绕活动主题，采用活泼新颖、喜闻乐见的形式大力宣传和推广普及《公民节约用水行为规范》，深入社区、学校、企业、公共场所开展宣传推广和志愿服务活动。要统一使用全国节水标识、吉祥物、主题歌曲，用好主题宣传海报、视频、口袋书，提升宣传活动规范性与实效性。
《 人民日报 》（ 2022年03月26日 04 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
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