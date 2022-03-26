本报呼和浩特3月25日电 （记者翟钦奇）近日，内蒙古自治区下发通知，大力支持农村牧区公路建设。

通知明确，对新命名的全国“四好农村路”示范盟市和旗（市、区），分别给予1000万元一次性激励资金；对新命名的自治区“四好农村路”示范盟市和旗县（市、区），分别给予1000万元和500万元一次性激励资金。激励资金主要用于农村牧区公路建设和养护；鼓励农村牧区客运货运邮政快递融合发展，给予国家城乡交通运输一体化示范县投资补助200万元，对承担农村牧区客运功能的旗县（市、区）客运站给予年度运营补贴20万元，对投入运营的苏木乡镇客运站给予年度运营补贴3万元，打通农牧民出行消费“最后一公里”。

截至2021年底，内蒙古全区778个苏木乡镇已全部通硬化路，建制嘎查（村）通硬化路的有11052个，剩余6个不满足通硬化路条件，较大规模人口自然村（组）共计34652个，通硬化路的有29064个。

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 04 版）

(责编：袁勃、杨光宇)