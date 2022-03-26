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内蒙古大力支持农村牧区公路建设

2022年03月26日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报呼和浩特3月25日电  （记者翟钦奇）近日，内蒙古自治区下发通知，大力支持农村牧区公路建设。

　　通知明确，对新命名的全国“四好农村路”示范盟市和旗（市、区），分别给予1000万元一次性激励资金；对新命名的自治区“四好农村路”示范盟市和旗县（市、区），分别给予1000万元和500万元一次性激励资金。激励资金主要用于农村牧区公路建设和养护；鼓励农村牧区客运货运邮政快递融合发展，给予国家城乡交通运输一体化示范县投资补助200万元，对承担农村牧区客运功能的旗县（市、区）客运站给予年度运营补贴20万元，对投入运营的苏木乡镇客运站给予年度运营补贴3万元，打通农牧民出行消费“最后一公里”。

　　截至2021年底，内蒙古全区778个苏木乡镇已全部通硬化路，建制嘎查（村）通硬化路的有11052个，剩余6个不满足通硬化路条件，较大规模人口自然村（组）共计34652个，通硬化路的有29064个。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月26日 04 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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