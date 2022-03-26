天津海关：

我公司最近想进口一批儿童牙刷，我们也关注到，天津海关曾退运了多批质量安全不合格的儿童牙刷。我想问一下，为确保产品质量安全，维护消费者合法权益，我们在进口儿童牙刷时，需要注意哪些方面的问题呢？

天津读者 刘先生

刘先生：

为加强进口牙刷质量安全监管，保护国内消费者尤其是儿童的口腔健康，自2018年3月1日起，进口牙刷被列入必须实施检验检疫的进出口商品目录。进口商在进口牙刷时，应如实向海关申报，并接受海关检验检疫。

正如您提到的，近年来，全国海关多次检出进口牙刷磨毛、单丝弯曲恢复率等项目不符合国家强制性标准要求，并依法监督进口商对不合格商品实施了退运、销毁、技术处理等处置。

因此，建议进口商熟悉我国标准对于牙刷的技术要求，切实履行进口商品质量安全主体责任。

■ 进口儿童牙刷涉及哪些标准？需要关注哪些安全项目？

我国关于儿童牙刷的国家标准主要包括《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》（GB39669）《牙刷》（GB19342）《儿童牙刷》（GB30002）《磨尖丝牙刷》（GB30003）。特别需要注意的是，《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》（GB39669）已于2022年1月1日正式实施，该标准代替了《牙刷》《儿童牙刷》《磨尖丝牙刷》中涉及安全的强制性内容，保留了有害元素、毛束拉力、颈部抗弯力、磨毛等安全要求，增加了邻苯二甲酸酯增塑剂限量、电动牙刷电安全要求等新要求。其中，邻苯二甲酸酯增塑剂是一类具有生殖毒性和发育毒性的环境雌激素，可通过消化系统、呼吸系统和皮肤接触等途径进入人体内，干扰内分泌系统，导致男性生殖能力减弱、女性性早熟、胚胎发育缓慢等危害。无论是进口商还是消费者，都应该对邻苯二甲酸酯增塑剂是否符合标准限量要求高度关注。

■ 进口儿童牙刷的通关流程主要有哪些？

进口商自行或其代理报关企业通过国际贸易“单一窗口”向海关申报，受理申报成功后，现场海关依照指令，对儿童牙刷的外观、警告标识等项目进行检查，对健康、安全项目进行抽样检测。经检验检疫合格的，海关准予进口，并依进口商申请出具《入境货物检验检疫证明》。

对于经检验不合格的商品，根据《中华人民共和国商品检验法实施条例》规定，涉及人身财产安全、健康、环境保护项目不合格的，由海关责令当事人销毁或办理退运手续；其他项目不合格的，可以在海关监督下进行技术处理。经重新检验合格的，方可销售或使用。

■ 在购买进口儿童牙刷时，消费者应注意什么？

消费者在选购进口儿童牙刷时，应仔细阅读商品的标识标签，重点关注执行标准编号、警告标识、使用说明等信息，选择符合儿童年龄段的商品。对于3岁及以下的幼儿，建议不要选用带可拆卸部件或者小饰件的儿童牙刷，避免吞咽窒息风险。

（天津海关商品检验处商品检验一科科长黄鹏）

(责编：袁勃、杨光宇)