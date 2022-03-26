2月我国债券市场发行超4.4万亿元
2022年03月26日08:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京3月25日电 （记者徐佩玉）23日，中国人民银行发布2月份金融市场运行情况显示，2月份，我国债券市场共发行各类债券44307.7亿元。其中，国债发行4800亿元，地方政府债券发行5071亿元，金融债券发行7240.5亿元，公司信用类债券发行7518.4亿元，信贷资产支持证券发行45亿元，同业存单发行19366.1亿元。
截至2月末，我国债券市场托管余额为136.3万亿元。其中，国债托管余额22.4万亿元，地方政府债券托管余额31.3万亿元，金融债券托管余额31.9万亿元，公司信用类债券托管余额31.6万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.6万亿元，同业存单托管余额14.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额457.6亿元。
2月份，银行间债券市场现券成交17.3万亿元，日均成交10825亿元，同比增加69%，环比增加8.8%；银行间货币市场成交共计88.7万亿元，同比增加45.9%，环比减少20.5%。
截至2月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为4.1万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为3%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为4万亿元。分券种看，境外机构持有国债2.5万亿元、占比62.3%，政策性金融债1.1万亿元、占比26.4%。
(责编：王连香、杨迪)
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