中国人寿寿险公司年度保费超6100亿元
2022年03月26日08:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京3月25日电 （记者王俊岭）中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿寿险公司”）日前发布2021年度业绩报告。数据显示，2021年，该公司实现总保费6183.27亿元，同比增长1%；内含价值达12030.08亿元，较2020年底增长12.2%；一年新业务价值为447.80亿元。总体来看，三项指标均位居行业第一，公司发展稳中有进。
2021年，中国人寿寿险公司实现寿险业务总保费4813.11亿元，同比增长0.1%；健康险业务总保费为1206.09亿元，同比增长4.8%；意外险业务总保费为164.07亿元。
中国人寿寿险公司相关负责人表示，公司将围绕服务国家发展大局和守护人民美好生活，不断提升保险服务供给能力，以自身的高质量发展引领行业高质量发展，努力以更好的业绩回报社会。
(责编：王连香、杨迪)
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