前二月国有企业利润同比增16.8%
2022年03月26日08:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京3月25日电 （记者曲哲涵）财政部今日发布数据显示，今年1—2月全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）主要效益指标保持增长，国有企业经济运行稳定在合理区间。
1—2月，国有企业营业总收入116208.4亿元，同比增长14.0%。其中中央企业69667.8亿元，同比增长16.0%；地方国有企业46540.6亿元，同比增长11.0%。 1—2月，国有企业利润总额6118.6亿元，同比增长16.8%。其中中央企业4852.5亿元，同比增长20.9%；地方国有企业1266.1亿元，同比增长3.3%。
1—2月，国有企业应交税费10529.2亿元，同比增长13.0%，其中中央企业7872.7亿元，同比增长12.5%，地方国有企业2656.5亿元，同比增长14.4%。
2月末，国有企业资产负债率64.0%，与上年同期持平，中央企业66.4%，与上年同期持平，地方国有企业62.7%，上升0.1个百分点。
(责编：王连香、杨迪)
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