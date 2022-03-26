武亚东

原标题：102家中央部门向社会“晒账本”

3月24日，随着财政部、国家统计局等部门公布2022年度部门预算，一年一度的中央部门预算拉开大幕。据统计，当日共有102家中央部门集中“晒预算”。

翻阅各中央部门“账本”可以发现，此次公开的部门预算包括部门收支总表、财政拨款收支总表等9张报表，更加全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

坚持政府过紧日子

“预算公开是预算管理制度改革的核心要求，也是政府信息公开的重要内容，对实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要推动作用。”财政部有关负责人表示。

今年的《政府工作报告》提出，要坚持政府过紧日子，更好节用裕民。大力优化支出结构，保障重点支出，严控一般性支出。“过紧日子”依旧是今年中央部门预算的重要关键词。在公开预算时，102家部门全部说明了贯彻落实过紧日子压减支出等情况。“三公”经费在近年来一压再压的基础上，今年继续下降。统计显示，2022年安排中央本级“三公”经费财政拨款预算53亿元，比2021年同口径减少0.59亿元，下降1.1%。

压减支出是做好今年中央部门预算工作的主线。中央财经大学财税学院院长白彦锋表示：“今年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在这种情况下，中央部门在保障重点支出的前提下，继续严控一般性支出，节用裕民，就显得尤为重要。”

商务部今年机关运行经费财政拨款预算为20248.87万元，比去年减少645.55万元，下降3.09%；国家林业和草原局行政运行今年预算为15701.54万元，比去年执行数减少1237.05万元，下降7.3%。

财政部有关负责人表示，今年推进中央部门预算公开，对加强和改进预算管理、全面实施预算绩效管理、深化财税体制改革、强化社会监督、推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

项目预算更加透明

项目支出预算是部门支出预算的重要部分。今年中央部门预算公开的一个重要亮点，就是加大了项目支出预算公开力度，使项目支出预算更加透明。“中央部门预算公开的重点瞄准了部门预算支出的重要部分——项目支出预算，这体现了跨周期调节背景下中期预算规划与年度预算安排之间的有效衔接。”白彦锋表示。

今年中央部门在公开预算时，继续对提交全国人大审议的项目等情况作出说明。公开项目内容包含项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、实施周期、年度预算安排等。

国家发展改革委对“完善宏观调控体系和经济运行调节项目”作了说明。该项目是一个长期延续项目，共涉及7个二级项目，主要包括创新和完善宏观调控与推动高质量发展工作，去杠杆、信用建设和中小微企业融资监测工作，价格调控和价格监管工作等内容，2022年拟安排该项目一般公共预算为3178.49万元。

财政部有关负责人表示，推进项目支出预算公开，有利于督促各部门改进预算编制、优化支出结构、提高资金使用效益。

“项目支出预算公开透明具有重要意义”，中国财政科学研究院研究员白景明认为，项目支出预算在部门支出预算中占比较大，详细的预算公开能使公众对各部门项目支出有更完整、更清晰的了解，也能得到公众更好监督。此外，加大项目预算公开的透明度，可以更好了解项目的实施是否与现行积极财政政策相吻合，使每一笔钱都能花在刀刃上。

绩效目标范围扩大

绩效目标是预算绩效管理的基础和起点。推进绩效目标公开，是深化预算绩效管理改革的内在要求。

近年来，中央部门推动预算绩效管理改革，重点项目绩效目标公开范围逐年扩大。

财政部有关负责人介绍，今年组织中央部门公开预算时，大幅增加了一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算项目支出绩效目标公开数量。统计显示，今年有82家部门公开了131个项目的项目文本，比2021年增加27个项目；有100家部门公开了727个项目的绩效目标，比2021年增加599个项目。

“今年绩效目标公开的数量大幅度增加，体现出中央部门实施预算绩效管理覆盖全面并向纵深挺进。”白景明认为，预算公布的绩效目标数量越多、内容越详细，就越有利于社会监督，从而推动绩效目标设置更加合理。

此外，今年预算“晒”得更细，也更加可读。财政部有关负责人表示，各部门对预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购、国有资产占用、预算绩效管理、提交全国人大审议的项目等情况也予以说明，并对专业性较强的名词进行了解释。同时，为使公众找得到、看得懂、能监督，各部门预算除在本部门网站公开外，继续在财政部网站设立的“中央预决算公开平台”集中展示。

“今年的预算公开可谓是‘一站直达’，使社会公众‘找得到’，而今年大幅增加的项目支出绩效目标公开数量，则实现了对中央部门预算的‘工笔数描’，再加上对专业性较强名词的解释，使得社会公众看得全也看得懂，从而实现对中央部门预算支出质量和效益的全面监督。”白彦锋说。

本报记者 武亚东

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