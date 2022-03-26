冯俏彬

原标题：大规模增值税留抵退税亮点多

3月21日召开的国务院常务会议确定实施大规模增值税留抵退税政策安排，日前有关部门已正式启动这项工作。实施大规模增值税留抵退税，是今年稳定宏观经济大盘的关键举措，有利于给当前复杂多变的经济运行环境注入确定性，提振市场信心，坚定必胜意志，为全力做好“六稳”“六保”，保持我国经济运行在合理区间营造良好政策环境。

所谓增值税期末留抵税额，是指纳税人未抵扣完的进项税额，主要是由于纳税人进项税额和销项税额在时间上的不一致造成的。2018年以来，我国已陆续启动了增值税留抵退税的相关改革。今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，增值税留抵退税实施力度进一步加大，可谓前所未有。

纵观政策要点，主要有以下几个方面的亮点。

政策力度超预期。今年，我国增值税留抵退税总规模将达到1.5万亿元，超过2015年以来任何一个单年减税降费的总额。而且如果政策实施效果好，还可进一步增加。

政策覆盖面极大。今年，我国增值税留抵退税政策从先进制造业扩大到所有制造业；从制造业扩大到科学研究和技术服务业等5个行业；从大中型企业扩展到所有行业的小微企业和个体工商户。覆盖面之大，使得这项政策带有了明显的普惠色彩，各类性质不同、大小各异的企业均能从中受益。

优先照顾小微企业和个体工商户。今年，增值税留抵退税政策将优先针对小微企业和个体工商户，涉及退税金额高达几千亿元，预计4月初率先启动。目前我国1.5亿多户市场主体中，小微企业、个体工商户超过1.4亿户，数量极大、分布极广，关系到老百姓的生计和饭碗，与民生就业直接相关。优先面向小微企业、个体工商户实施增值税留抵退税，表明了党和政府尽最大努力保住小微和个体工商户、尽一切可能稳定基本民生的初衷宏愿。

突出实体经济这一重点。今年，增值税留抵退税政策从制造业扩大到科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业等五大行业。这几大行业均为实体经济，是我国经济结构和产业体系中的重要支柱和骨干企业。对其实施大规模增值税留抵退税，基数高、金额大、针对性强，有利于极大缓解企业的现金流压力，为它们应对经济环境变化提供更好助力。

中央财政十分“给力”。今年，为了保证大规模留抵退税政策落实，中央财政专门设立了3个专项资金，加大对地方政府的转移支付力度，保障留抵退税政策的落地。综合考虑地方财力和预算安排情况，中央政府主动承担了减税降费所需的大部分资金。除了承担本级的7500亿元退税资金，中央财政还将承担地方部分的82%，这可有效缓解地方政府的资金压力，对冲留抵退税政策所带来的地方财政减收问题，为保障留抵退税政策的落地落实创造了好的条件。

为深化增值税改革创建了全新的起点。今年，通过实施大规模增值税留抵退税政策，所有符合条件的小微企业，以及制造业等六大行业的增量和存量留抵退税问题将得到彻底解决，从而甩掉制约我国增值税制度优化发展的一个重大历史包袱，为下一步深化改革，构建更加现代、合理的增值税制度创建了一个全新起点。今后，我国还将进一步深化增值税制度改革，推动现行多级税率向“一级标准税率+一级照顾税率”的国际惯例靠拢，从而在制度上彻底解决留抵退税的问题。

（作者系国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长）

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