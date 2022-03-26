本报驻达喀尔记者 宋 斌

原标题：水资源关系全球和平与发展

第九届世界水论坛3月21日在塞内加尔首都达喀尔开幕，这是世界水论坛首次在撒哈拉以南非洲国家举办。刚果（布）、埃塞俄比亚、毛里塔尼亚、几内亚比绍等国总统，冈比亚副总统，坦桑尼亚前总统，世界银行行长以及联合国教科文组织、非洲发展银行、西非发展银行、伊斯兰开发银行等机构代表应邀与会，共同聚焦全球水安全。

为期6天的论坛以“水安全促进和平与发展”为主题，围绕水安全和卫生、乡村发展、国际合作、相关创新与知识共享等课题举办多场会议，旨在促进实施关于水及环境卫生的具体对策与行动，推动全球实现《联合国2030可持续发展议程》所涉及的“安全饮水和卫生设施”任务愿景。

去年3月联合国发布《世界水发展报告》认为，对“水的价值”缺乏认知是导致其被浪费和滥用的主要原因。当水资源短缺时，社会面临多种挑战，并可能演变为全球性危机。报告显示，全球五分之二的人口生活缺水，近40亿人在一年中至少有一个月面临严重缺水，21亿人被迫饮用污染水，80%的污水未经处理就直接排放，自1990年以来全球最具破坏性的1000起自然灾害中有90%与水有关。

“这关系到全球数十亿人的生命与健康，也是维护国际和平与安全的重要问题。”塞内加尔总统萨勒在发言中引述了上述联合国报告，呼吁国际社会继续关注水问题，强调节约水资源的重要性。他强调，国际社会应致力于缓解与水有关的紧张局势和促进全球和谐共获水资源，而且迫切需要在三个方面采取行动：一是进一步鼓励跨境流域协调管理，防止冲突风险。二是继续建立有效和公平的监管体系，水不能被简单视为一种经济财富。三是通过废水处理与回收，进一步促进循环经济，以减少废水对环境和健康的影响，同时刺激创新经济发展。

作为活动联合组织方，世界水理事会主席福松强调，本次论坛倡导四个优先方向：一是水资源的安全。在地下水开发、输水、淡化、回收处理等领域不断创新以增加可用水量，同时也要改变用水习惯与行为。二是各国应立法规定用水权利。即通过立法保证最低限度的每日供水，使得这项权利具有可执行性。三是加强对解决水问题的资金支持。呼吁国际社会取消最贫困国家和地区的“因水所承担的债务”。为此，他建议成立一个按照国际气候融资机制出资的国际水安全基金——“蓝色基金”。四是强调国家与国际流域治理。在尊重国家主权基础上，世界水理事会呼吁制定正式的调解规则，以结束“水冲突”。在此领域，世界水理事会建议成立一个促进和平发展与保护自然的“全球水观察站”。

世界水理事会认为，塞内加尔在国际河流管理与协商领域给全球留下典范。塞内加尔河流域组织和冈比亚河流域开发组织分别成立于1972年和1978年，成员国通过共同发展理念在基础设施领域进行了和谐有效合作。1992年塞内加尔也加入了《跨界水道和国际湖泊的保护和利用公约》。

“在2016年4月担任联合国安理会成员国期间，塞内加尔提议将水、和平与安全问题首次列入联合国安理会议程。”萨勒总统强调，“我们希望国际社会提高对21世纪与水有关的高风险冲突的认识。”

本届论坛由世界水理事会与塞内加尔共同举办。塞内加尔政府对本次论坛高度重视。去年10月启动筹备工作，塞内加尔为论坛提出了“达喀尔2022倡议”并从全球收集了对民众生活产生经济、社会和环境影响的3000多个项目建议。塞内加尔希望能以非洲为例在全球范围内倡导改善安全饮用水和保障卫生设施。本次论坛还布置了200多个展位、国家馆展厅和文化展台。

世界水论坛一般每3年举办一次，是目前全球规模最大的国际水事活动，由世界水理事会与东道国政府联合承办，旨在落实国际社会有关水与可持续发展问题的决议，促进各国在水资源可持续利用方面进行交流与合作。第八届世界水论坛2018年在巴西利亚举办。本届论坛因新冠肺炎疫情推迟一年举办。

(责编：王连香、杨迪)