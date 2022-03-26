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春种好时节 线上忙备耕

2022年03月26日09:03 | 来源：经济日报
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原标题：春种好时节 线上忙备耕

立春、雨水、惊蛰、春分……随着代表春天的符号在日历上闪过，勃勃生机在中国大地蔓延，又一年春耕拉开了大幕。

综合近年数据显示，消费者对春耕备耕相关产品的偏好和购买方式均出现明显变化。农资园艺产品线上采购迅速升温，特别是销往县域乡村市场的饲料、养殖器具、兽药、农药等农资产品增速领先。其中，复合肥成交额同比增长超过10倍，杀线虫剂、农机整机成交额同比增长超过6倍。城市消费者在春耕时节则积极网购种子、苗木、种植工具等，为自家阳台或花园增添更多绿色，成为春耕大潮中的小小浪花。

从农资销售数据可以看出农业生产呈现鲜明地域性特色。华东地区种植占比高，线上农资市场份额增长最高；东北和华北地区偏好购买饲料、养殖器具，显示出养殖业占比较高的特色。

在实物型农资产品消费增长的同时，农资领域服务型消费出现了明显增长势头。新冠肺炎疫情期间，线上的种养殖技术指导更受欢迎，农技服务今年春分前成交额同比增长超过10倍，园艺服务成交额同比增长247%，特别是县域农村地区的农技服务消费占比从62%上升到82%。

从实物消费扩展到服务消费，从线下消费到线上购买，显示出我国春耕备耕市场的巨大潜力，也对相关服务提出了更高要求。如何让这些用户选择到最适合自己的产品和服务，以及如何让他们信赖并留存在线上消费模式中，需要农资产品和服务的提供者耐心、精心运营。

无论是城市阳台的绿色，还是田野中的萌芽，都承载着人们对美好生活的热爱和憧憬，以及对丰收的期盼。随着新型消费的兴起，高质量商品和服务也在从城市延伸到乡村，让消费的活力如春潮般蔓延。相关企业也应当抓住新的机遇，针对数据背后显示的新变化新趋势，特别是与夏秋农产品生产和消费数据关联分析预测，在农业生产数字化、智能化升级的大背景下开辟更多和消费者双赢的经营领域。

（刘 晖 作者系京东消费及产业发展研究院院长）

(责编：王连香、杨迪)

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