人民网记者 李栋

早春时节，草木萌发，万象更新。眼下，全国各地陆续进入春耕春管的大忙时节。农民种粮积极性提高，科技力量有支撑，金融配套服务跟得上，广袤的田野上吹响了春耕春管“集结号”。

抓弱项 补齐农机装备短板

2022年中央一号文件指出，提升农机装备研发应用水平。全面梳理短板弱项，加强农机装备工程化协同攻关，加快大马力机械、丘陵山区和设施园艺小型机械、高端智能机械研发制造并纳入国家重点研发计划予以长期稳定支持。

当前正值春耕春种时节，南方稻区水稻机械化种植是我国粮食生产全程机械化的较大短板，如何在南方地区发挥机械化种植优势？近日，农业农村部印发《关于扎实做好南方水稻机械化种植推进工作的通知》，要求各级农业农村部门立足农业农村现代化和确保国家粮食安全目标任务，突出机械化移栽方式，多措并举加快补齐机种短板，为水稻稳产增产提供机械化支撑。

3月24日，安徽省合肥市庐江县白湖镇省级现代农业示范基地的大田里，农民正在进行小麦赤霉病防治作业。图片来源：人民图片

在广东省惠州市的田间地头，农户们早已开始忙碌劳作，为新一年的农业生产打好基础。农业要丰产科技来助力，各类农业机械化设备大展“身手”，为农业高质量发展插上一双“翅膀”。

早稻种子装进无人机后，开机、起飞、播撒，不到十分钟，1亩多的水稻播种工作就完成了。“今年计划种植水稻近2000亩，目前春管春耕工作正在有序推进。”据惠州市龙门县云鹏双丰鱼农业科技有限公司负责人刘俊鹏介绍，该企业通过“企业+合作社+基地+农户”的产业化模式，为农户提供机耕整地、机插秧等服务，大幅提高了春播的效率。

“机械化程度的提升，有利于提高劳动生产率，加快春耕生产进度。”惠州市农业农村局相关负责人介绍，2022年当地计划春耕春种面积157.99万亩，较上年增加2.9万亩。

润春耕 金融“活水”不误农时谋农事

犁破润土春耕始，金融“活水”润春苗。在诸暨市枫桥镇杜黄新村的稻田里，水稻种植大户楼福康对今年的收成显得比以往更有底气。去年连续性强降雨天气，让老楼的稻田遭遇了较严重洪涝灾害，损失惨重。“今年购买种子、化肥、农药等农资都急需资金，那几天真是愁的吃不下、睡不好。”楼福康说。

得知老楼的情况后，当地农商银行当天就在其原有的5万元贷款基础上，增加15万元助农信用贷款，还享受贴息优惠政策。“有了这样的坚强的后盾，今年丰收的希望又大大增加了。”楼福康的喜悦之情溢于言表。

“今年单列50亿元专项信贷资金，定向支持村级经济发展，现在已累计向223个行政村发放‘富村贷’‘扶村贷’共计8.38亿元。”当地农商银行负责人表示。

助农机构指导农户进行春耕劳作。受访者供图

受到金融支持的不仅仅是楼福康。在内蒙古科左后旗，村民巴特尔说：“如果不是中和农信，我今年的一百亩地可能就要荒了。”之前，他觉得今年化肥太贵，就想等等看，但是走遍十几个农资店，发现价格都比往年高出不少，最后还是助农机构帮他解决了这个大问题。“以往他们只是有贷款业务，现在连肥料的问题也帮忙解决，还会把化肥送到家里，我心里可踏实了。”巴特尔说。

“在春耕备耕关键时节，金融业在粮食生产、耕地保护、种业振兴、农资生产流通等重点领域发挥了重要作用。”国家金融与发展实验室副主任曾刚认为，田野沃土也是金融服务“热土”，把更多金融资源配置到农村重点领域和薄弱环节，创新金融产品、优化金融服务，可更好满足春耕生产需要，为全年粮食丰收打下坚实基础。

强保障 吹响“农资打假”集结号

夏粮要丰收，即要保证惠农政策“落地有声”，又要保障种子、肥料、农药、兽药等生产资料的质量可靠。

在2022年全国农资打假专项治理行动视频会议上，农业农村部有关负责人表示，做好2022年农资打假工作，要坚持标本兼治、打防结合、属地管理、部门协同，切实规范农资市场秩序，为粮食安全和农产品质量安全保驾护航。

“惊蛰”之后，湖北省武汉市出动执法人员365人次，对种子、农药、肥料、农机等农资生产企业和经营门店开展拉网式排查，对排查出的6起问题责令整改，对2起涉嫌违法线索依法启动调查程序。在荆州市，相关部门启动农资打假“春雷”行动，加大对中心城区农资生产企业、农资经营集散地、种植养殖生产基地、菜篮子产品主产区以及乡村流动农资商贩的监管。

“今年有关部门将强化执法办案，创新农资监管方式，加强网络销售假劣农资问题治理，联合开展农资打假‘净网’行动。”农业农村部有关负责人表示，要坚持检打联动、行刑衔接，在快检、深挖、严打方面下功夫。

“同时，农业农村部门将深入开展放心农资下乡进村活动，在农资购买使用高峰期和关键农事时节，深入田间地头，普及农资识假辨假知识，引导农民合理购买、科学使用。”该负责人表示。

布谷飞飞劝早耕，舂锄扑扑趁春晴。春天里，一个个劳作的身影开始勾勒全年粮食丰收的美景。无论从惠农政策还是到农资农机保障，春耕“集结号”正在各地吹响。

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