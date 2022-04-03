本报北京4月2日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的2021年支付业务统计数据显示：去年全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付系统业务量稳步增长。2021年，全国银行共办理非现金支付业务4395.06亿笔，金额4415.56万亿元，同比分别增长23.90%和10.03%。支付系统共处理支付业务9336.23亿笔，金额9450.69万亿元，同比分别增长27.53%和15.32%。

银行账户数量保持增长。截至2021年末，全国共开立银行账户136.64亿户，同比增长9.00%。其中，单位银行账户数量持续增长，市场主体新开户数量增长迅速，截至2021年末，全国共开立单位银行账户8336.97万户，同比增长11.44%，增速较上年末上升2.01个百分点。

银行卡交易量稳步增长。截至2021年末，全国共开立银行卡92.47亿张，同比增长3.26%。其中，借记卡84.47亿张，同比增长3.30%；信用卡和借贷合一卡8亿张，同比增长2.85%。人均持有银行卡6.55张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。2021年，全国共发生银行卡交易4290.22亿笔，金额1002.10万亿元，同比分别增长24.20%和12.85%。

移动支付业务量保持增长。2021年，银行共处理电子支付业务2749.69亿笔，金额2976.22万亿元，同比分别增长16.90%和9.75%。

人民币跨境支付系统业务量快速增长。2021年，人民币跨境支付系统处理业务334.16万笔，金额79.60万亿元，同比分别增长51.55%和75.83%。

《 人民日报 》（ 2022年04月03日 02 版）

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