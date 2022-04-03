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开展排查溯源  实施分类整治  严格监督管理

把好入河入海“闸门”（权威发布）

本报记者  寇江泽
2022年04月03日04:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　国务院办公厅近日印发《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（以下简称《实施意见》），加强和规范排污口监督管理。4月2日，国新办举行国务院政策例行吹风会，生态环境部副部长邱启文介绍《实施意见》有关情况，并回答记者提问。

　　2019年以来，生态环境部会同相关省份，陆续开展了长江、黄河入河排污口及渤海入海排污口排查整治专项行动。“通过无人机航测、人工徒步排查、专家质控核查的工作方式，应用高科技，下足笨功夫，基本摸清了排污口底数。”邱启文说，发现长江入河排污口60292个，渤海入海排污口18886个，相比各地及各有关部门此前掌握的数量分别增长了30倍和25倍，黄河排查整治还在进行中。底数摸清后，将为科学整治夯实基础。

　　邱启文介绍，生态环境部组织各地实施水质监测和溯源，截至2021年底，长江、渤海排污口监测工作基本完成，溯源任务完成8成以上，初步理清了污水排放来源；同时推动一批排污口立行立改，全面实施排污口“户籍”管理，有力地推动了相关流域、海域的水环境质量改善。

　　《实施意见》提出“水陆统筹、以水定岸”的基本原则，构建“受纳水体—排污口—排污通道—排污单位”全过程监督管理体系。“要从水体生态环境功能出发，统筹岸上和水里、陆地和海洋以及流域上下游、左右岸，明确排污口设置管理要求，通过这些要求，倒逼岸上污染治理，实现全过程监督管理，推动流域海域生态环境质量的持续改善。”邱启文表示。

　　如何实现全过程监管？邱启文介绍，要加强规划引领，各级生态环境保护规划，必须充分考虑排污口的设置和管控要求；规范设置审核，对环境影响比较大的排污口，按规定依法进行审核，把好准入关；强化监督管理，核发排污许可证，按照“双随机、一公开”原则，对环境影响较大的排污口开展监督性监测；强化科技支撑，开展各类遥感监测、水面航测等实用技术开发和装备研发，分析排污口的空间分布及排放规律对受纳水体水质的影响，倒逼岸上污染治理。

　　《实施意见》明确，各地要按照“谁污染、谁治理”和政府兜底的原则，逐一确定排污口责任主体，建立责任主体清单。“对难以分清责任主体的排污口，也不能放任不管，要按照属地政府兜底的原则，由属地的县级或者地市级的政府作为责任主体，或由其指定责任主体。确保事有人管、责有人负。”邱启文说。

　　《实施意见》要求建立国家统筹、省负总责、市县抓落实的排污口监督管理工作机制。“省级政府统筹组织本行政区域内排污口排查整治工作，结合实际制定工作方案。地市级政府承担组织实施排污口排查溯源工作的主体责任，制定实施方案，压实生态环境等部门责任。”邱启文表示。

　　“排污口虽小，但是问题很复杂，从我们现在掌握的情况看，有的是明口，有的是暗口，有的是‘大口子套小口子’，还有不少是私搭乱接的‘口子’。”邱启文说，为了推动整治工作顺利进行，《实施意见》明确了“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”的分类整治要求。

　　邱启文表示，对与群众生活密切相关的公共企事业单位的排污口，还有住宅小区的排污口，包括污水处理厂的排污口等，应当做好统筹，不能简单地“一堵了之”，“对于那些确有困难、短期内又难以完成排污口整治的企事业单位，可以合理设置过渡期，我们会加大技术指导帮扶力度，帮助他们整治。”

　　《实施意见》分为两阶段任务，2023年底前，完成长江、黄河、淮河、海河、珠江、松辽、太湖流域干流及重要支流、重点湖泊、重点海湾排污口排查；推进长江、黄河干流及重要支流和渤海海域排污口整治。2025年底前，完成7个流域、近岸海域范围内所有排污口排查；基本完成7个流域干流及重要支流、重点湖泊、重点海湾排污口整治。

　　“我们将指导督促各地科学制定工作方案，与相关部门和地方一道，发挥各自优势，形成工作合力，扎实有序推进排污口排查整治工作。”邱启文表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月03日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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