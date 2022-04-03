本报记者 王昊男

复兴号高铁列车风驰电掣。北京大兴国际机场至河北雄安新区，19分钟可达。

快的，不只是交通。

数百个工地塔吊林立，高峰时20多万名建设者紧张有序施工……雄安新区建设热火朝天。

这是一座担当着新时代发展使命的未来之城。雄安新区之“新”在于“以新破局”，构建起京津冀协同发展的“新格局”，也为中国实现区域协同发展提供可复制可推广的经验。

2017年2月23日，习近平总书记在河北安新县主持召开座谈会时指出，规划建设雄安新区是具有重大历史意义的战略选择，是疏解北京非首都功能、推进京津冀协同发展的历史性工程。

建设“协调发展示范区”，作为雄安新区的4个发展定位之一，写入党中央、国务院批复的《河北雄安新区规划纲要》。

有序承接北京非首都功能疏解，加强同北京、天津、石家庄、保定等城市的融合发展，加快建立连接雄安新区与京津及周边其他城市、北京大兴国际机场之间的轨道和公路交通网络……5年来，雄安新区坚持把协调作为高质量发展的内生特点，着力推动城乡、区域、经济社会和资源环境协调发展，奋力打造协调发展示范区，为建设京津冀世界级城市群提供支撑。

“必须牢记这个初心”

——扭住承接北京非首都功能疏解牛鼻子，一批重大疏解项目有序落地

今年开春，包括中国卫星网络集团有限公司等首批央企疏解项目在内，雄安新区43个重点项目集中开工。

雄安新区已经进入承接北京非首都功能疏解和大规模开发建设同步推进的重要阶段。

“要和北京非首都功能转移相衔接，必须牢记这个初心。”习近平总书记强调，“雄安新区不同于一般意义上的新区，其定位首先是疏解北京非首都功能集中承载地，重点承接北京疏解出的行政事业单位、总部企业、金融机构、高等院校、科研院所等，不符合条件的坚决不能要。”

雄安新区有关负责同志表示，大家认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，牢牢把握承接北京非首都功能疏解这个“牛鼻子”，积极稳妥有序承接符合雄安新区定位和发展需要的事业单位、总部企业、金融机构、高校、医疗机构等，承接疏解实现良好开局。

一批重大疏解项目有序在雄安落地：中国星网等首批3家央企落户，已完成选址并有序启动建设程序，中国电信雄安互联网产业园等市场化疏解项目开工建设；首批启动向雄安新区疏解的在京部属高校、医院已基本确定项目选址，各项疏解工作正在稳妥有序推进……截至目前，中央企业已在雄安新区设立分支机构100多家，在新区本级注册的北京投资来源企业达3600多家，占总量的八成多。

推动疏解对象顺利落地，离不开打造一流硬件设施环境。

夜幕之下，各建设片区灯火通明。坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，聚焦创造“雄安质量”，雄安新区大规模建设正酣。

截至2021年底，雄安新区累计开工新建建筑面积2360万平方米，总开发面积达70多平方公里。今年，锚定推动新区“显雏形、出形象”的目标，新区建设全面提速，将实施300多个重点项目。

雄安新区有关负责同志表示，按照规划，到年底，重点承接北京非首都功能疏解的启动区，“四梁八柱”将全部建成，交通路网骨架成型，教育、文化、医疗等公共服务设施、生态景观体系基本形成。

“幼儿园去年底已经交付。”站在北海幼儿园雄安园区的蓝色跑道上，指着不远处北京援建的史家胡同小学雄安校区、北京第四中学雄安校区、首都医科大学宣武医院雄安院区，来自北京市工业设计研究院有限公司的孙方方说，引入北京优质教育、医疗卫生等资源，提升了雄安公共服务水平和综合承载能力，增强了新区对疏解单位和人员的吸引力。

营造承接环境，创新政策环境不可少。雄安新区推行的“一枚印章管到底”全贯通服务，受到充分肯定。

聚焦高等院校和科研院所、金融机构、高技术产业等六大承接重点，雄安新区实行“一个项目、一个领导、一个班子、一套方案、一跟到底”协调服务机制。

“雄安深化行政审批改革，全面优化营商环境，打造‘雄安服务’和体制机制创新高地，确保疏解对象来得了、留得住、发展好。”雄安新区改革发展局局长于国义说。

“瓣瓣不同，却瓣瓣同心”

——以规划建设新区为重要突破口，深入推进京津冀协同发展

2019年年初，习近平总书记再次踏上万千瞩目的河北雄安新区、古韵厚重的天津、焕然一新的北京城市副中心。

“京津冀如同一朵花上的花瓣，瓣瓣不同，却瓣瓣同心。”习近平总书记的话情真意切，寓意深长。

设立雄安新区，是以习近平同志为核心的党中央深入推进京津冀协同发展作出的重大选择，以规划建设雄安新区为重要突破口，探索人口经济密集地区优化开发的新模式，谋求区域发展的新路子，打造经济社会发展新的增长极。

雄安新区有关负责同志表示，雄安新区在起步之初，就坚持加强同北京、天津、石家庄、保定等城市的协同发展，特别是同北京中心城区、城市副中心在功能上有所分工，实现错位发展。

“我们正在加紧编制雄安新区中关村科技园发展规划，支持符合功能定位的创新资源在雄安新区布局发展，推动协同创新和产业协作。”北京市科委、中关村管委会园区发展建设处副处长刘亚军介绍，迄今已有142家中关村高科技企业在雄安新区设立分支机构。

作为推动京津冀协同发展的一项战略举措，高起点规划、高标准建设雄安新区，为促进区域协调协同共同发展注入强劲动能。

铺开规划图，地处华北腹地的雄安新区，与北京、天津构成一个等边三角形，距离北京、天津均约105公里。“四纵两横”的区域高速铁路网、“四纵三横”的区域高速公路网，将这个“三角”密密相连、紧紧包裹。

“京雄城际铁路已经开通，新区至大兴国际机场快线已经开工，京港台高铁雄商段、京昆高铁忻雄段即将全面开工建设。”雄安新区规划建设局副局长王志刚介绍，京雄、荣乌新线、京德一期高速公路和容易线、安大线已建成投用，500多公里的区域交通大动脉已经打通。

行走京津冀，感受最深的，是三地“一盘棋”、一股劲，“着力加大对协同发展的推动，自觉打破自家‘一亩三分地’的思维定式，抱成团朝着顶层设计的目标一起做”。北京，把支持雄安新区建设当成自己的事来办，将雄安新区发展与北京“统筹谋划、一体考虑”。雄安新区设立半月，天津党政代表团即赴新区签署战略合作协议。

“变化巨大。”回顾这5年，河北津海实业集团有限公司总经理薛永旺感触颇多。2018年，薛永旺与10家当地企业负责人一起决定：留下研发团队，将生产环节陆续搬出雄安。

新厂建在离新区不远的保定市涞源县。“有3万多平方米，400多名工人都是当地人。”薛永旺介绍，机器设备同步升级改造，去年3月已经开始生产，“走出去，让企业有了更大的发展空间，也带动了当地就业和经济发展。”

在衡水，雄安新区与中科院共建10PB算力超算中心；在石家庄，雄安太芯科技公司投建生产基地……在雄安新区优势资源的带动下，“雄安研发、周边转化”发展格局初步显现，对冀中南乃至整个河北的辐射带动作用正在显现。

在京畿大地，协同发展的动人图景正在徐徐铺展：雄安新区高标准高质量推进建设，北京城市副中心加快高质量发展，北京新的“两翼”建设不断取得新进展，展现新形象；同时，以2022年北京冬奥会和冬残奥会为契机，张家口加快建设首都水源涵养功能区和生态环境支撑区，雄安新区与张北地区协同发力，高质量发展水平不断提升。

“在补齐短板上多用力”

——坚持以人民为中心，推动城乡区域、经济社会、资源环境协调发展

雄安新区规划范围包括雄县、容城、安新三县行政辖区，含白洋淀水域，以及任丘市鄚州镇等4个乡镇。这里地处华北内陆，发展基础相对薄弱。

习近平总书记指出：“协调发展，就要找出短板，在补齐短板上多用力，通过补齐短板挖掘发展潜力、增强发展后劲。”

补短板、强弱项、锻长板，雄安新区坚持以人民为中心、注重保障和改善民生，着力推动城乡区域、经济社会、资源环境协调发展，打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。

“雄安新区空间布局有一个显著特点，就是改变了以往单中心‘摊大饼’式发展模式，实行组团式发展。各组团之间既相对集中、特色鲜明，又紧密联系、功能互补，使生产、生活、教育、医疗等有机衔接，实现创业就业与居住功能均衡。”王志刚说，按照这个思路，综合考虑新区定位、发展目标和现状条件，坚持城乡统筹、均衡发展、宜居宜业，雄安新区规划形成“一主、五辅、多节点”的城乡空间布局。

美丽乡村为新区城乡体系的重要组成部分，“多节点”即若干特色小城镇和美丽乡村。推进城乡统筹发展综合配套改革试验，建设宜居城市、特色小镇、美丽乡村，雄安新区着力保障城乡居民共享改革发展和现代文明成果。

绿地公园、健身广场、配套小学，样样齐全；电梯入户、燃气入户、地热水入户，项项不少。雄州镇黄湾村位于雄县城区西南3公里，全村3500多人全住上了楼房。“老房租给村集体企业搞民宿，去年收取租金4.63万元。”62岁的村民何秋华说，生活不比城里差。

“新区成立后，我们一方面提高公共服务水平，一方面也在探索转型发展的新路子。”雄县雄州镇包村干部熊媛君介绍，借助靠近白洋淀温泉码头和大广高速白洋淀支线的地缘优势，黄湾村建设了雄山公园、民宿聚落和田园综合体等生态产业项目，“先期改造的10户民宿，已经全部出租，租金由村民按比例分成。”

走进雄县龙湾镇大步村，村口“中国气球第一村”的大字赫然醒目。全村1868户5876名村民中，几年前有近七成从事乳胶行业。如今，这里正加快传统产业转型升级。村党支部书记臧志刚介绍，“全村有规模化生产线的厂子，相比最多时已减少一半。”

针对产业基础相对薄弱的情况，今年2月，雄安新区发布了传统产业转移升级工作的实施方案，按照“先立后破”的思路，通过政策、财税、金融等多种手段，支持新区原有产业向数字化、智能化、绿色化转型升级。

着力创新农村人居环境治理模式，创新公共服务供给机制，构建新型住房供给体系，建设蓝绿交织、水城共融的新时代生态文明典范城市……不断增强发展整体性协调性，雄安正在燕赵大地上立起高质量发展的新标杆。

《 人民日报 》（ 2022年04月03日 01 版）

(责编：王仁宏、初梓瑞)