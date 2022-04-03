本报记者 丁雅诵

记者近日从教育部了解到，自3月1日试运行以来，国家中小学智慧教育平台累计浏览量达7.2亿，日均浏览量2888万以上，最高日浏览量达6433万。

——有效支撑“停课不停学”。

“每节课时间虽然不长，但内容却很充实，听不懂的地方还能反复观看。”受疫情影响居家学习的广东省深圳市教育科学研究院附属小学学生温蕴哲说，“平台不卡顿，使用起来很方便。”

国家中小学智慧教育平台为“停课不停学”提供了有效支撑。据统计，平台总体日均浏览量由3月份前两周的1291万左右提高至后两周的4619万以上。

——广泛提供各类精品教学资源。

“平台上的课程资源很全，课件也是最新的，在很大程度上方便了我们的备课工作。老师们的教学理念、流程很新颖，对我也很有启发。”吉林省长春市西五小学校长丁国君说。

国家中小学智慧教育平台目前有专题教育、课程教学、课后服务、教师研修、家庭教育和教改实践经验等6个版块，现有资源总量达到2.8万余条。其中，课程教学版块上线了19个版本、452册教材的19508课时资源，每节课都经过教学设计、备课研究、课件创作和反复打磨，确保资源精品化。此外，平台提供的课后服务等资源得到广泛使用，帮助一些学生解决了课后“在哪学、学什么”的问题，有效助推“双减”工作落地。

——大力提升农村地区教学质量。

“农村学校资源有限，尤其是音体美等课程，很难讲得好。现在利用平台资源，老师们上课就丰富多了。”江苏省邳州市宿羊山镇中心学校校长黄杰说，“与此同时，我们组织教师围绕平台课程进行教研，也提升了教师的教学能力。”

据了解，中西部许多农村边远地区利用平台资源实施“双师课堂”，3月1日以来，广西浏览量超5000万，陕西、甘肃浏览量超2100万，数据表明，平台为提升农村地区教育教学质量、促进教育公平发挥了重要作用。

3月28日，包含国家中小学智慧教育平台在内的国家智慧教育平台正式上线运行，教育部有关负责人表示，将持续推进建设并充分运用国家智慧教育平台，缩小数字鸿沟，进一步促进教育公平和质量提升。

《 人民日报 》（ 2022年04月03日 01 版）

(责编：王仁宏、初梓瑞)