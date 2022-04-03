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尽最大努力保持湿地生态和水环境（生态论苑）

寇江泽
2022年04月03日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　要坚定不移把保护摆在第一位，尽最大努力保持湿地生态和水环境，坚持系统观念，齐抓共管，更好地维护湿地生态功能及生物多样性

　　

　　湿地被誉为“地球之肾”，与森林、海洋并称为全球三大生态系统。

　　2020年3月31日，习近平总书记在浙江杭州西溪国家湿地公园考察时指出，水是湿地的灵魂，自然生态之美是西溪湿地最内在、最重要的美。要坚定不移把保护摆在第一位，尽最大努力保持湿地生态和水环境。

　　去年底，十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过湿地保护法，该法将自今年6月1日起施行。这是我国首次专门针对湿地保护进行立法，确立了保护优先、严格管理、系统治理、科学修复、合理利用的基本原则，将为湿地保护修复提供坚实有力的法治保障。

　　我国幅员辽阔，地理环境多样，湿地分布广、类型丰富、面积大，从寒温带到热带，从沿海到内陆，从平原到高原山区，都有湿地分布。湿地具有涵养水源、净化水质、调蓄洪水、调节气候和维护生物多样性等重要生态服务功能。以泥炭沼泽湿地为例，作为生态系统中最大的碳存储地，泥炭沼泽仅占地球陆地表面面积的3%，但其碳储量可达全世界森林的两倍，保护好泥炭沼泽对减缓全球气候变化意义重大。湿地还能科学合理利用、发展生态旅游。

　　党的十八大以来，我国把湿地保护作为生态文明建设的重要内容，大力保护修复湿地生态和水环境，水清岸绿的怡人景致越来越多。目前，全国已初步建立起以国家公园、湿地自然保护区、湿地公园为主体的湿地保护体系，湿地保护率超过50%。同时，在保护优先的基础上合理利用湿地资源，发展生态旅游等产业，促进了百姓增收和经济发展。

　　看到成绩的同时，也要认识到，一些地区湿地保护与利用的矛盾仍然存在。前不久，第二轮第五批中央生态环保督察组反馈督察情况时指出，有的地方湿地保护不严不实，部分湿地划界不严格，甚至被违规占用、虚假增补；有的地方湿地破坏时有发生，国家湿地公园保育区内违规建有砂石料场，湿地自然保护区面积大幅缩水。

　　实施湿地保护法，就是要着力破解湿地保护与利用的矛盾和问题，对系统推进湿地保护修复，更好地维护湿地生态功能及生物多样性，具有重要而深远的意义。

　　以严密法治保护好湿地，需要坚持系统观念，齐抓共管。首先，要从生态系统整体性着眼，加强协同保护。湿地保护法明确了林草部门牵头、其他有关部门按职责分工负责的管理体制，有关部门要各司其职，按照职责分工做好湿地保护、修复、管理有关工作，形成保护合力。

　　其次，在保护重要湿地的同时，不能忽视一般湿地的保护。湿地保护法将湿地分为重要湿地和一般湿地，实行分级管理及名录制度。要科学划定湿地名录并及时更新。从实际看，一般湿地数量大，这些湿地的生态功能和价值不容忽视，也应下大气力保护好。

　　第三，要在保护的前提下开展合理利用。湿地保护法进一步明确了湿地保护与合理利用的关系。充分发挥湿地的多种功能，合理利用湿地自然和人文资源，才能推动生态效益、经济效益和社会效益共赢。

　　今年11月，《湿地公约》第十四届缔约方大会将在湖北武汉举办，主题为“珍爱湿地 人与自然和谐共生”，彰显了国际社会对我国湿地保护修复理念和成效的认同。坚持生态优先、绿色发展，推动湿地保护法有效落实，坚定不移把保护摆在第一位，努力建设人与自然和谐共生的现代化，中华民族将在绿水青山中实现永续发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月03日 05 版）
(责编：王仁宏、初梓瑞)

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