中新社北京4月2日电 (记者 闫晓虹) 中国汽车工业协会2日发布最新统计数据称，2022年1-2月，中国汽车整车出口继续保持快速增长，整车出口金额84.7亿美元，同比增长1.0倍。新能源车出口总体表现强劲。

自2021年以来，随着全球新冠肺炎疫情的暴发，中国汽车产业链韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年增长迅猛。2022年1-2月中国汽车出口销量亦表现良好。

据中国汽车工业协会整理的全国海关汽车商品进出口数据显示，在中国汽车主要出口品种中，纯电动机动车(10座及以上客车除外)出口量位居第一，客车居次，轿车位居第三，载货车居第四位。与上年同期相比，上述四大类车型出口均呈较快增长，其中纯电动机动车增速最为显著。

2022年1-2月，上述四大类车型共出口44.9万辆，占中国汽车出口总量的94.1%。

业内专家表示，在新冠肺炎疫情下，由于海外供应链的问题，中国汽车出口强势崛起，2022年中国汽车出口有望继续走强，中国汽车产业的竞争力大幅提升。 (完)

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