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“华夏之光”闪耀182天——迪拜世博会中国馆取得圆满成功

2022年04月03日09:10 | 来源：光明网-《光明日报》
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光明日报北京4月2日电 记者张翼从中国贸促会获悉，迪拜时间3月31日晚10时，以“华夏之光”命名的迪拜世博会中国馆正式闭馆，为长达182天的旅程画上圆满句号。中国馆凭借造型独特的建筑、丰富精彩的展示和活动广受各方好评，被誉为最受欢迎、最具特色、最令人振奋的国家馆之一，并获得大型和超大型自建馆建筑类“世博会奖”铜奖。

当天下午5时，中国馆举行了闭馆仪式。迪拜世博会中国馆馆长郭英会现场致辞，太极扇、舞龙舞狮等中国传统文化表演点燃了现场气氛，给众多游客留下美好记忆。

中国馆地块面积4636平方米，是迪拜世博会最大的外国馆之一，以“构建人类命运共同体——创新和机遇”为主题，集中展示我国在航天探索、信息技术、现代交通、人工智能、智慧生活等领域的创新成果，每晚上演的灯光秀和无人机表演是世博会最靓丽的风景。中国馆累计接待游客176万人次，包括133位副部级以上官员和41个参展国政府总代表。首次建设运营的“云上中国馆”，吸引了145万人在线参观。在迪拜世博会发布的十大精彩看点中，中国馆占据两席。

在为期182天的展期内，中国馆举办了开馆仪式、中国国家馆日等重大活动，并组织24个省区市和3000多家企业以线上线下结合的方式举办展览展示、推介洽谈、招商引资等活动100多场，共签署100多项合作协议，总金额87亿元人民币。同时，中国馆多次举办文艺演出、非遗展演和影片联播，特别是在农历春节期间举办“感知中国”走进迪拜世博会、直播春晚、旗袍展示、春联派送等特色活动，彰显了中华文化的独特魅力，搭建了民心相通的桥梁。

在3月30日举行的迪拜世博会颁奖晚会上，中国馆从近30个大型和超大型自建馆中脱颖而出，获颁建筑类“世博会奖”铜奖。这也是自2012年韩国丽水世博会、2015年意大利米兰世博会、2017年哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会后，中国馆连续第四次获得“世博会奖”。

(责编：王仁宏、初梓瑞)

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