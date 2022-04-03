人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

水利部：5年来雄安新区城市生活和工业用水得到有效保障

2022年04月03日09:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月3日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，雄安新区设立5年来，水利部始终坚持把支持雄安新区规划建设发展作为服务国家重大战略的政治责任，全力推进雄安新区水安全保障能力建设。

水利部相关负责人表示，在雄安新区谋划设立之初，水利部便启动了雄安新区水安全保障方案编制工作。批复大清河流域综合规划，以服务京津冀协同发展、雄安新区建设为主线，从全流域角度统筹水安全、水资源、水生态、水环境，明确了流域水安全保障总体布局、目标指标和主要任务，为今后一个时期大清河流域保护和治理提供了重要依据。

“水利部还会同国家发展改革委、河北省人民政府联合印发实施《河北雄安新区防洪专项规划》，确定了雄安新区防洪标准、防洪体系布局和防洪骨干工程建设任务。”上述负责人谈到，雄安新区骨干防洪工程已被纳入国家重大项目，雄安新区环起步区南拒马河右堤、白沟引河右堤、萍河左堤、新安北堤等4项工程基本完工，具备200年一遇防洪能力。

实施生态补水后，白洋淀生态功能逐步恢复。受访者供图

此外，通过南水北调中线工程天津干渠向雄安新区供水，保障了建设期间的用水需求。截至2022年3月29日，南水北调中线一期工程已累计向雄安新区供水5647万立方米，为雄安新区城市生活用水和工业用水提供了优质水资源保障。

“白洋淀生态环境修复和保护是雄安新区规划建设的重大命题。”中国南水北调集团相关负责人表示，按照水利部下达的年度水量调水计划，截至目前，南水北调中线一期工程已为白洋淀及其上游河道累计生态补水24.78亿立方米，补水成效显著，白洋淀水位持续保持在生态水位保障目标6.5米以上，水质明显好转，淀区生态功能逐步恢复。

据了解，2021年底雄安新区浅层地下水水位较2019年底平均上升3.36米，深层地下水水位平均上升3.97米。

“下一步，水利部将指导有关方面加快推进雄安新区重大水利工程建设，持续加强向雄安新区供水保障和向白洋淀生态补水力度，为高标准高质量建设雄安新区提供有力水安全支撑。” 水利部相关负责人说。

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门规范国企、上市公司选聘会计师事务所行为 加大对低价竞争的处罚力度
　　人民网北京4月3日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部会同国资委、证监会研究起草了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（征求意见稿)》，要求国有企业选聘时质量管理水平权重不应低于40%，报价权重不超过15%，加大对低价竞争的处罚力度；规定审计项目主管合伙人和签字注册会计师轮换期和冷却期，杜绝通过“人带业务走”“换所不换人”。 财政部介绍，选聘办法对国有企业和上市公司的选聘行为提出了不同的管理要求。…
证监会：进一步压降金交所数量 加强对区域性股权市场监管
　　人民网北京4月3日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，中国证监会召开2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整工作会议，提出进一步压降金交所数量，稳妥化解存量风险；启动“伪金交所”专项整治工作。 会议认为，私募基金、区域性股权市场在支持实体经济发展、服务中小微企业融资、促进自主创新等方面的积极作用日益凸显，行业和市场生态不断优化，高质量发展具备坚实基础。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部