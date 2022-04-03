人民网北京4月3日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，雄安新区设立5年来，水利部始终坚持把支持雄安新区规划建设发展作为服务国家重大战略的政治责任，全力推进雄安新区水安全保障能力建设。

水利部相关负责人表示，在雄安新区谋划设立之初，水利部便启动了雄安新区水安全保障方案编制工作。批复大清河流域综合规划，以服务京津冀协同发展、雄安新区建设为主线，从全流域角度统筹水安全、水资源、水生态、水环境，明确了流域水安全保障总体布局、目标指标和主要任务，为今后一个时期大清河流域保护和治理提供了重要依据。

“水利部还会同国家发展改革委、河北省人民政府联合印发实施《河北雄安新区防洪专项规划》，确定了雄安新区防洪标准、防洪体系布局和防洪骨干工程建设任务。”上述负责人谈到，雄安新区骨干防洪工程已被纳入国家重大项目，雄安新区环起步区南拒马河右堤、白沟引河右堤、萍河左堤、新安北堤等4项工程基本完工，具备200年一遇防洪能力。

实施生态补水后，白洋淀生态功能逐步恢复。受访者供图

此外，通过南水北调中线工程天津干渠向雄安新区供水，保障了建设期间的用水需求。截至2022年3月29日，南水北调中线一期工程已累计向雄安新区供水5647万立方米，为雄安新区城市生活用水和工业用水提供了优质水资源保障。

“白洋淀生态环境修复和保护是雄安新区规划建设的重大命题。”中国南水北调集团相关负责人表示，按照水利部下达的年度水量调水计划，截至目前，南水北调中线一期工程已为白洋淀及其上游河道累计生态补水24.78亿立方米，补水成效显著，白洋淀水位持续保持在生态水位保障目标6.5米以上，水质明显好转，淀区生态功能逐步恢复。

据了解，2021年底雄安新区浅层地下水水位较2019年底平均上升3.36米，深层地下水水位平均上升3.97米。

“下一步，水利部将指导有关方面加快推进雄安新区重大水利工程建设，持续加强向雄安新区供水保障和向白洋淀生态补水力度，为高标准高质量建设雄安新区提供有力水安全支撑。” 水利部相关负责人说。

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