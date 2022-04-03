人民网北京4月3日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，中国证监会召开2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整工作会议，提出进一步压降金交所数量，稳妥化解存量风险；启动“伪金交所”专项整治工作。

会议认为，私募基金、区域性股权市场在支持实体经济发展、服务中小微企业融资、促进自主创新等方面的积极作用日益凸显，行业和市场生态不断优化，高质量发展具备坚实基础。要坚持底线思维，强化分析研判，稳妥有序做好私募基金、涉地方各类交易场所风险防范化解处置工作。

会议强调，扎实做好2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整等重点工作：一是完善私募基金监管规则，优化私募基金监管和服务，稳妥化解行业风险，推动行业健康发展。二是积极发挥清理整顿各类交易场所部际联席机制协调推动作用，进一步压降金交所数量，稳妥化解存量风险；启动“伪金交所”(“登记备案机构”)专项整治工作。三是严厉打击非法证券期货活动，紧盯新形势新动向，加大涉非案件查处力度，切实保护投资者合法权益。四是加强对区域性股权市场工作的指导、协调和监督，深化各类创新试点工作。

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