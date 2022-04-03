李红梅

近日，中国气象局发布《2021年全国生态气象公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2021年，全国植被生态质量为2000年来最高，全国草原产草量达2000年以来最高，北方荒漠化区大部地表生态持续向好，西南石漠化区植被生态质量达2000年以来最高。

国家气象中心副主任薛建军介绍，2021年全国水热条件总体好于常年（2000—2020年）和2020年，植被生态质量达2000年来最高，水土保持功能持续提升。

监测结果表明，2021年全国植被生态质量指数为68.8，较常年提高7.7%。与2020年相比，2021年全国植被生态质量指数提高0.4%，其中全国植被覆盖度增加0.6个百分点，植被净初级生产力增加0.7克碳/平方米。

从2000—2021年全国总体变化趋势来看，全国植被生态质量指数升高实现了“三级跳”，2012—2021年植被生态质量指数较2000—2001年、2002—2011年两个阶段平均水平，分别提高15.9%、7.8%，2021年达2000年以来最好。

针对全国森林、草原、农田、荒漠等主要生态系统的气象影响评估显示，2021年生态质量都达到了较高水平——森林生态质量达2000年以来第二高，产草量达2000年以来最高，粮食平均单产达2000年最高，荒漠化地区大部地表生态持续向好。

此外，《公报》还评价了气象条件对三江源、祁连山、东北林区、海河流域、黄土高原、秦岭、武夷山等重点生态功能区，以及洞庭湖、鄱阳湖、太湖等重点湖泊的影响。

评估显示，2000年至2021年，东北地区水热条件较好，森林和重点湿地服务功能提升；秦岭大部地区降水偏多，植被净初级生产力和覆盖度都高于常年，且2000年至2021年降水量呈增多趋势，植被生态质量正逐步提升；2000年至2021年，武夷山区水热条件都利于植被生长，水源涵养功能得到提升。

“这表明我国植被生态质量越来越好。”国家气象中心生态和农业气象室正研级高级工程师钱拴分析，2021年，全国有59%以上的区域降水量较常年（2000—2020年均值）和2020年偏多，气温偏高，尤其是我国北方和西部地区降水偏多，为植被生长提供了优越的水热条件。我国实施诸多生态保护和修复工程，促进了涵养水源和保持土壤等生态服务功能的提升，为生态质量指数升高实现“三级跳”提供了重要支撑。

这是中国气象局连续第6年发布生态气象公报。

近年来，气象部门不断加强对地表生态质量的气象条件影响评估，在技术模型上不断补充完善。以水源涵养和水土保持功能气象影响评估模型为例，去年仅针对黄土高原、海河流域进行了相关气象影响评估，今年，该模型运用到了全国自然生态系统，运用范围更加广泛。

同时，气象部门更为关注气象条件对植被生态质量动态变化的影响，既关注对2021年全国整体的影响，也关注对2000年至2021年动态变化的影响，实现对生态质量以及水土保持、防风固沙、固碳释氧等生态服务功能的定量影响评估。

(责编：王仁宏、初梓瑞)