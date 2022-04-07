人民网北京4月7日电 （记者李楠桦）青少年视力问题一直是家长和社会关注的焦点。近年来，儿童青少年的近视发生率越来越高，与此同时，由于疫情反复，儿童青少年网上学习的频率不断提高，近视率有所上升，综合防控儿童青少年近视工作任重道远。

此前，教育部、国家卫生健康委、市场监管总局等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》。市场监管总局深化眼镜制配行业计量监管，连续3年（2019—2021年）在全国范围内开展了眼镜制配场所计量专项监督检查。

据统计，3年来，全国共累计检查眼镜制配场所127529家，眼镜制配计量器具398879台，查处不合格计量器具21422台。其中，2019年共检查眼镜制配场所41800家，检查计量器具总台数140570台，查处不合格计量器具11730台，不合格率为8.3%；2020年共检查眼镜制配场所40894家，检查计量器具总台数121638台，查处不合格计量器具6772台，不合格率为5.6%；2021年共检查眼镜制配场所44835家，眼镜制配计量器具136671台，查处不合格计量器具2920台，不合格率为2.1%。

市场监管总局表示，在保障眼镜制配环节“验、配”精准，当前还存在以下问题：

一是市场主体的法制计量意识仍有待提高。一些眼镜制配场所经营者，尤其是农村乡镇新增的眼镜制配场所经营者，从业人员文化程度较低，专业技能、业务素质较差，法制计量意识较为淡薄，对《计量法》和《眼镜制配计量监督管理办法》等相关法律法规缺乏学习和了解,没有及时建立计量管理制度，对在用计量器具的强制检定要求知之甚少，管理不够到位，不能做到主动送检，依法使用。

二是计量失信问题依然需要下大气力解决。近年来，诚信计量工作取得了很大进步，但是市场主体的失信成本仍然较低，导致诚信计量不能完全发挥其导向作用，社会监督也不能完全到位，尚需完善诚信计量体系制度建设，同时需要各级市场监管部门多维度加强诚信计量监督管理。

三是专项整治成果需要持续巩固和发展。虽然眼镜制配场所计量器具不合格率连续下降6.2个百分点，但是2.1%的不合格率仍有进一步下降的空间，需要在日常的市场监管工作中持续发力。按照规定，计量器具的型式批准和强制检定工作费用应当纳入同级财政预算，但由于地区经济发展不平衡，经费保障力度差异较大，部分地区争取到的纳入财政预算费用少之有少，给落实法制计量工作带来一定程度的影响。

市场监管总局要求各级市场监管部门要高度重视综合防控儿童青少年近视工作，在巩固监督检查工作成果的基础上，继续加大监管力度，落实企业主体责任，加强诚信计量体系建设，探索形成监管长效机制，切实提高眼镜制配行业计量管理水平，为防范儿童青少年近视“二次伤害”提供坚实计量保障。

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