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战疫央企在行动 尽锐出战倾力“守沪”

2022年04月07日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 上海疫情牵动着全国人民的心，近日，中国五矿集团所属单位层层压实主体责任，第一时间迅速行动，驰援上海。

中国五矿集团志愿者为项目建设人员做核酸。受访者供图

据悉，中国五矿所属中冶集团第一时间成立上海地区疫情防控指挥部，统筹协调上海区域疫情常态化管控和突发事件组织指挥、应急决策，建立快速反应和应急处理机制，确保将上海地区疫情防控工作落实落细，坚决防范疫情输入和内部传播。

紧张工作的PCR试验室检验师。受访者供图

截至4月5日，中国五矿所属企业共参与建设上海12个项目的隔离点、分流点和隔离酒店的建设，共2025个房间、厂房 1.1 万平方米，共建设床位 12219个，总体施工任务已完工80%，其中 8 个项目已完工，其他4个项目正在抓紧收尾。（李楠桦）

(责编：李楠桦、吕骞)

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