人民网北京4月7日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推进数字化赋能增品种、提品质、创品牌的“三品”战略深入实施，促进消费品工业高质量发展，工业和信息化部近日印发《消费品工业数字“三品”行动方案（2022-2025年）》（以下简称《行动方案》），其中提出到2025年打造200家百亿规模知名品牌。

《行动方案》要求，到2025年消费品工业实施数字“三品”的技术融合应用能力明显增强，消费品领域培育一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。企业经营管理数字化普及率、企业数字化研发设计工具普及率、应用电子商务的企业比例均超过80%。消费品新品、精品和名品不断涌现，在食品、家用电器、化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌，产品服务质量和客户满意度持续提升。创建50个数字化转型成效显著、特色鲜明、辐射力强的“三品”战略示范城市。

在数字“增品种”方面，《行动方案》具体提出，推进个性化定制和柔性生产重塑产品开发生产模式，鼓励发展消费者驱动型制造模式。支持服装、家纺、制鞋、箱包、家用电器、家具、乐器、自行车、洗护、食品等企业基于消费数据采集分析，挖掘用户个性化需求，重构生产组织模式。

同时推动数字化绿色化协同扩大绿色产品供给。鼓励开发、应用、推广智能、节能、节水、降耗技术和绿色低碳产品，深化产品研发设计和生产制造过程中的数字化应用，提升行业绿色制造和运维服务水平，赋能行业绿色转型发展效能提升。

图片来源：工业和信息化部官网

在数字“提品质”方面，《行动方案》要求加强追溯体系建设助力提振消费信心。面向食品、药品等社会关注度高的消费品行业推动质量追溯体系建设。鼓励企业利用区块链、物联网等技术开展产品原材料供应、生产、营销等环节数字化溯源，实现产品追溯、物流跟踪、责任认定。高效整合利用追溯数据资源，充分发挥追溯体系在市场监测与运行调控、行业管理、维护消费者权益等方面的积极作用。

在数字“创品牌”方面，《行动方案》要求借力数字技术打造知名品牌。推动企业创新生产服务和商业模式，通过线上线下融合实现全域营销，支持开展品牌价值评价和专业化服务。指导企业加快推进产品设计、文化创意、技术创新与品牌建设融合发展，将中华文化元素有效融入中国品牌，深度挖掘品牌文化价值内涵。鼓励优势企业整合国内外资源，支持跨境电商开展海外营销推广，巩固增强中国品牌国际竞争力。

(责编：申佳平、吕骞)