1米C-SAR业务卫星在酒泉卫星发射中心成功发射。受访者供图

人民网北京4月7日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，4月7日7时47分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射一颗1米C-SAR业务卫星。该星是我国第二颗C频段多极化合成孔径雷达业务卫星，可与已在轨运行的首颗1米C-SAR业务卫星及高分三号科学试验卫星实现三星组网运行，卫星重访与覆盖能力显著提升，标志着我国首个海洋监视监测雷达卫星星座正式建成。

1米C-SAR业务卫星在酒泉卫星发射中心成功发射。受访者供图

自然资源部相关负责人表示，1米C-SAR业务卫星是国家民用空间基础设施发展规划支持立项，由自然资源部主持建造的海洋业务卫星，由两颗指标性能一致的卫星组成，能够获取多极化、高分辨率、大幅宽、定量化的海陆观测数据。与高分三号卫星相比，在成像质量、探测效能、定量化应用等多个方面进行了提升。

1米C-SAR业务卫星在酒泉卫星发射中心成功发射。受访者供图

“三颗卫星完成组网后，与单颗卫星相比，平均重访时间由15小时提高至5小时。可为海洋环境监测与海上目标监视、自然灾害与安全生产事故应急监测、土地利用、地表水体等多要素观测提供高时效、稳定、满足业务化应用的定量遥感数据。”自然资源部相关负责人谈到，在自然资源部组织下，首颗1米C-SAR业务卫星在轨测试工作正在有序推进，进展顺利，卫星平台与载荷测试、卫星数据外场定标与地面处理工作已经完成，卫星状态与图像质量良好。

“后续，自然资源部国家卫星海洋应用中心将会同相关单位做好两颗卫星在轨测试工作，全力保障卫星按时投入使用，实现多星组网业务运行，有效满足海洋、国土、应急、生态环保、水利、农业、气象等多领域应用需求。”上述负责人说。

(责编：申佳平、吕骞)