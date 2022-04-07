原标题：邮储银行发布《2021年社会责任(环境、社会、管治)报告》

3月30日，中国邮政储蓄银行发布了《2021年社会责任(环境、社会、管治)报告》。该份报告全面展现了2021年邮储银行坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，以金融力量助力经济、社会与环境可持续发展的生动实践与取得的成效。

2021年，邮储银行坚持以人民为中心的发展思想，践行国有大行责任，将社会责任融入发展战略、公司治理、企业文化和业务流程，携手各方打造有担当、有韧性、有温度的一流大型零售银行。邮储银行获得明晟公司(MSCI)ESG评级A级。

邮储银行发挥自身禀赋优势，深化三农金融事业部改革，持续健全专业化为农服务体系和线上线下有机融合的服务模式，努力打造服务乡村振兴数字生态银行，助力绘就乡村振兴的壮美画卷。数据显示，截至2021年末，邮储银行涉农贷款连续八年新增超千亿元；涉农贷款余额1.61万亿元，较上年末增长13.90%；小额贷款业务自开办以来，累计放款超6万亿元，服务超5,000万人次。

邮储银行坚持可持续发展理念，深入实施绿色金融发展规划，制定《中国邮政储蓄银行落实碳达峰碳中和行动方案》，致力于打造一流绿色普惠银行、气候友好型银行和生态友好型银行。

邮储银行正式采纳负责任银行原则(PRB)，成为气候相关财务信息披露工作组(TCFD)支持机构，从公司治理、产品创新、激励机制、风险管理、信息披露等方面推进绿色银行建设。数据显示，截至2021年末，邮储银行绿色贷款余额3,722.94亿元，较上年末增长32.52%。

邮储银行把普惠基因深植血脉，打造普惠金融特色品牌，践行“普惠城乡，让金融服务没有距离”的使命担当。2021年，邮储银行深化中小微金融数字化转型，打造普惠金融队伍，共建“中小企业研究院”，实现小微金融服务增量、扩面、提质；开展客户旅程优化，为广大城乡居民做好普惠金融服务；大力发展金融科技，持续赋能经营管理、业务发展和客户服务。截至2021年末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额9,606.02亿元，个人消费贷款余额2.67万亿元。

金融是现代经济的血液。邮储银行积极融入新发展格局，全力服务国家战略，支持实体经济，助力区域协调发展；持续加大对先进制造业、战略性新兴产业、“专精特 新”企业等的资金支持，促进产业升级；发展贸易融资、供应链金融等业务，支持高水平对外开放。截至2021年末，邮储银行公司贷款余额2.25万亿元，较上年末增长13.96%。

邮储银行注重对股东的回报，为员工搭建“纵向能晋升、横向能发展”的职业平台，切实保护广大消费者权益，积极投身社会公益，与各方共享发展成果。数据显示，截至2021年末，邮储银行全年共举办线上线下培训班4.3万余期，培训员工271万余人次；电话渠道客户满意度达99.64%。邮爱公益基金成立以来，累计募资资金4105.99万元，资助学生18000余人。

展望2022年，邮储银行将充分把握“绿水青山”与“金山银山”的辩证关系，处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，不断提高公司治理体系和治理能力现代化水平，走绿色低碳的高质量发展道路，持续为股东、客户、员工和社会创造卓越价值。

(责编：曹淼、李源)