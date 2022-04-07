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两部门：部署今年三个专项行动 力争水上安全风险防控破题见效

2022年04月07日15:38 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 （记者李栋）日前，农业农村部、交通运输部联合印发《“商渔共治2022”专项行动实施方案》（以下简称《方案》），部署今年5月1日至10月31日，继续开展联合宣传教育和联合执法，并针对突出问题联合开展商渔船航路畅通、“网位仪AIS”清理治理和事故调查“回头看”三个专项行动，力争水上安全风险防控工作破题见效。

《方案》强调，2022年专项行动要聚焦“安全发展理念更加牢固、联合执法行动更加扎实、突出隐患治理更加聚焦、商渔船舶航行更加有序、各方责任落实更加有力、联合治理机制更加完备”六个目标，全力防范商渔船碰撞风险。

《方案》要求，各级渔业渔政主管部门和海事机构要密切合作，开展商渔船防碰撞专题宣讲、事故警示教育和商渔船船长“面对面”等活动，深化靠泊船舶、在航船舶、无线电设备使用，以及“三无”船舶整治等联合执法，严厉打击查处违法违规行为。

在界限划定方面，通过持续推动商船航路与渔区界限划定，加强渔船电子海图更新，强化海上安全信息播发，确保商渔船航路通畅。加强“网位仪AIS”自查自纠、港内排查和海上执法，维护海上交通安全秩序。开展商渔船碰撞事故调查处理后续评估评查，推动各方责任落实。

《方案》要求，各地要加强组织领导，明确责任分工，层层落实责任，确保各项工作落实落细。要积极推动地方人民政府落实管理责任，统筹渔业渔政、海事、港航、海警等涉海部门加强综合治理，进一步健全工作机制，明确联合执法的频次、重点，优化通报程序，提升执法效率。“要构建长效机制，以全国安全生产专项整治三年行动进入巩固提升阶段为契机，总结推广一批行之有效的经验做法，建立一套符合各地实际的商渔船防碰撞常态化工作制度。”相关负责人表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

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