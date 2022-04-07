国家外汇管理局：截至3月末我国外汇储备规模31880亿美元
2022年04月07日16:42 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2022年3月末，我国外汇储备规模为31880亿美元，较2月末下降258亿美元，降幅为0.8%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，3月我国跨境资金流入总体回升，外汇市场供求延续基本平衡。
王春英介绍，国际金融市场上，受主要国家货币政策、地缘政治局势、新冠肺炎疫情等因素影响，美元指数上涨，主要国家债券价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。
“当前全球疫情仍处于大流行阶段，外部环境更趋复杂严峻，国际金融市场波动性加大。但我国坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、长期向好的基本面不会改变，将支撑外汇储备规模保持总体稳定。”王春英说。
(责编：罗知之、吕骞)
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