人民网北京4月7日电 （记者许维娜）“‘十四五’时期，要紧紧抓住北斗三号全球卫星导航系统全面建成和开通服务的重大机遇，坚持问题导向和目标导向，围绕我国经济转型和社会发展重大需求，以推动北斗规模应用市场化、产业化、国际化为目标，提高北斗产业链供应链现代化水平，优化完善产业生态，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局。”近日，国家发展改革委高技术司主要负责人就推动“十四五”北斗产业发展等热点问题进行了回应。

据了解，北斗系统自1994年启动建设，从北斗一号、二号到2020年北斗三号全球卫星导航系统正式开通，历时27年，我国北斗产业发展取得了显著成效。

“十四五”时期北斗产业发展的主要目标有哪些？上述负责人表示，一是要完善产业创新体系。基于北斗应用需求和产业基础条件，着力突破一批关键技术，打造龙头企业带动牵引、产学研用深度融合的创新体系。结合北斗三号全球卫星导航系统新信号体制、新服务功能，以创新应用带动技术突破，统筹开展北斗产业相关基础研究、应用技术研发，大幅提升产业基础能力。初步建成支撑北斗科技创新与产业发展的学科体系、标准体系、能力评估体系，组建一批创新能力平台，实现协同研发、产业融合、应用创新等能力大幅提升。

二是要构建融合应用体系。支持和鼓励各行业、各领域围绕落实国家重大战略部署，推动建立完善“行业+区域”的北斗应用服务模式，构建基于北斗的综合时空信息业务管理平台和应用支撑平台，实现北斗与各类应用的深度有机融合，打造具有中国特色和国际水平的新业态、新模式。推进北斗在能源交通、自然资源、城市建设、生态保护、大众消费等领域应用，提升北斗服务经济社会发展的能力。同时，瞄准综合性场景应用需求，强化北斗应用跨行业、跨区域整体性布局。

三是要健全产业生态体系。以市场化方式推动北斗全面应用，持续降低产品和服务成本，提升应用效能，鼓励民营企业参与北斗应用技术研发、产品研制、系统建设，明确风险责任、收益边界，加强绩效评价，形成产业发展良性循环。培育一批创新能力强的骨干企业，带动形成一批具有全球竞争力的产业集群，促进新业态、新模式融合发展，形成完整的泛在定位导航授时及位置服务产品体系。

四是要建设全球服务体系。提升技术体系竞争力，实现北斗系统与其他空间基础设施的深度融合，导航服务质量保障能力达到世界先进水平。支持北斗应用研发、检测、认证、许可等公共服务平台建设，完善北斗全球服务保障体系。充分发挥北斗短报文等特色优势，面向应急搜救、遇险报警等需求，建立覆盖全球的公共应急服务平台，为海内外用户提供优质服务。

(责编：乔业琼、吕骞)