本报记者 刘佳华

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近年来，辽宁以群众需求为导向建设“四好农村路”，在建设、管护、运营方面不断探索，开展常态化质量监管，并依托农村路打造集约共享的物流发展模式。目前全省农村路突破11万公里，建制村直接通邮率达100%。

春意渐浓，山野泛青，一条条蜿蜒其中的农村公路连点成线，串联起星罗棋布的村庄。公路上，车辆驰骋往来，引擎声、鸣笛声……为宁静的乡村增添了活力。

农村公路，关乎民生，连通民心。如何把农村公路建好、管好、护好、运营好？作为交通强国建设试点省份之一，辽宁以群众需求为导向，努力建设“四好农村路”。目前，辽宁全省农村路突破11万公里，实现村村互通、村组连通、行政村内主要道路基本硬化，正在向组组互通目标迈进。

如何建设好——

需求导向 一村一图

锦州市北镇市闾阳镇石堡子村，村民杨海峰家的院子里停着辆柴油三轮车，现在几乎闲置了。要问为什么，就因为村口这条路。

北镇市葡萄品质不错、品牌也响，石堡子村有不少葡萄种植户。但村子三面环山，以前唯一通往外界的路，是条砂石路。

砂石路坑坑洼洼，杨海峰要卖葡萄，只能开着柴油三轮车，一车一车地把葡萄拉到镇上。“那时候，客户一看是石堡子村的葡萄，每斤都得压价三五毛钱。”杨海峰说。

“人家都知道我们这是从砂石路上拉过来的，一路上那么颠，再好的葡萄，卖相也会受影响。”说起这些，种葡萄多年的杨海峰不禁苦笑。

“修路是迫切需求，我们开村民代表大会，按照大伙儿的想法上报了计划。”石堡子村党支部副书记郭守平说。2017年，村里通往外界的乡路修好了，到去年，村组道路全修成了硬化路。

“现在大伙儿出门方便，水果也不愁卖，去年全村有170多户村民种植葡萄，总收入超过700多万元。”郭守平说。

杨海峰家的葡萄田就在乡路旁。“去年我家种了10亩葡萄，收入20多万元！现在，客户不压价，大货车直接来收葡萄，最远有从哈尔滨过来的。”杨海峰笑着说。

如今，村组路直通家门口，杨海峰最近正忙着考驾照，准备买台轿车。

北镇市市长张雪冬说，北镇市近两年完成272公里农村公路新改建工程，紧贴群众需求，服务农业生产，群众都很支持。

修什么样的路，群众说了算。辽宁省交通运输厅厅长冯万斌介绍，辽宁开展农村公路建设需求大调查，全省5万多名干部、技术人员和群众齐参与，形成“一村一图”“一镇一图”“一县一手册”，全景式构建农村公路需求基础档案。

2021年，辽宁建设维修改造农村公路7060公里。近年来，辽宁共解决村组互联互通建设需求1.65万公里，村内巷道建设需求2.35万公里。

如何管护好——

养护为本 群众参与

“庆龙，在家吗？辛苦你去检查下路面情况。”

“在家！这就去！”接到本溪满族自治县小市镇交通管理站站长陈阳打来的电话，今年46岁的丁庆龙披上外套，戴上手套，推开院门，顺着村组路走几十米，赶到他负责的路段。

丁庆龙是小市镇腰堡村村民，一家曾因病致贫，2017年脱贫。2021年，他主动报名成为村路养护队队员。“挺有意义！而且还有补助，去年领了3000多元。”

为吸引村民参与农村公路养护，本溪县已陆续发展了123名村路养护人员，其中有11名曾经是贫困户。

专群结合，实用高效。在辽宁，全省乡镇农村公路管理机构覆盖率达到100%，管理养护专兼职人员达2100余名，养护工近1.7万人，农村公路列养率保持100%。辽宁还全面推行“路长制”，夯实地方政府主体责任，县、乡、村三级路长和县、乡镇路长办公室设置率均达100%。

“有了‘路长制’，责任压实了。去年11月，暴雪封路，作为村级路长，我马上协调村民和村内企业，出人、出设备除雪，不久路就通了。”小市镇磨石峪村党委书记鲍春阳说。

管护农村路，安全至上。辽宁对农村路开展常态化质量监管，并且每年安排资金约11亿元，保障维修改造工程实施。2021年，辽宁实施维修改造工程3304公里，改造危桥185座；实施村道安防工程1500公里，全省村道安全隐患治理总量达1.15万公里。

如何运营好——

服务为先 完善体系

一大早，盘锦市盘山县东郭客运综合服务中心院内，公交车司机徐士坤忙着将大大小小的邮政包裹装到车厢里。

公交车后面，客运中心的牌匾旁，还挂着“交邮驿站快递服务中心”的牌匾。“我们充分利用农村客运公交网络，为乡村公交车配设货仓，代运和寄递邮件快件，深化‘交邮合作’，降低城乡居民的物流配送成本。”盘锦市客运公交集团德晟物流公司总经理孙长坤介绍。

去年4月30日，盘锦市第一辆交邮融合村屯公交车开到了村民家门口。如今，全市已有301个自然村直接受益。盘锦市交通运输综合行政执法队队长肖彬说：“现在全市农村客运公交站点的两公里半径覆盖率为100%，为实现交邮融合奠定了基础。”

不只在盘锦市，辽宁全省所有建制村通客车率连续多年保持100%，探索灵活多样的农村客运模式，宜公交则公交、宜客运则客运，基本建成普惠均等、便捷舒适、安全可靠、集约高效的农村客运服务网络体系。

开出几站后，徐士坤将公交车停在东郭镇尹屯村一家设有“村村通驿站”标志的超市旁，下车把快递包裹放到超市门口的箱子里。在石新镇大金村的村路旁，公交车停下后，村民雷健将温室大棚里的几大盒草莓搬上车，“家门口直接发货，省时又省心！”雷健说。

辽宁依托农村路打造集约共享的物流发展模式，开通客货邮合作线路27条，客车日均带货1.6万件；引导交通运输企业与快递、农业生产、电商等企业合作，全省乡镇快递服务覆盖率达100%，建制村直接通邮率达100%。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)