本报北京4月7日电 （记者韩鑫）工信部、国家发改委等6部门近日联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。《意见》提出，到2025年我国石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。

按照《意见》，在创新发展方面，将加快构建重点实验室、重点领域创新中心、共性技术研发机构“三位一体”创新体系，推动产学研用深度融合。加快突破新型催化、绿色合成、功能—结构一体化高分子材料制造、“绿氢”规模化应用等关键技术。力争到2025年，行业创新能力持续增强，规上企业研发投入占主营业务收入比重达到1.5%以上，突破20项以上关键共性技术和40项以上关键新产品。

在产业结构及产业布局方面，《意见》提出，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，按照生态优先、以水定产、总量控制、集聚发展的要求，稳妥有序发展现代煤化工。要求新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。到2025年，大宗化工产品生产集中度进一步提高，产能利用率达到80%以上，城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，形成70个左右具有竞争优势的化工园区。到2025年，化工园区产值占行业总产值70%以上。

在产业转型方面，《意见》提出要推进产业数字化转型，打造3—5家面向行业的特色专业型工业互联网平台，引导中小化工企业借助平台加快工艺设备、安全环保等数字化改造。组建石化、化工行业智能制造产业联盟，培育具有国际竞争力的智能制造系统解决方案供应商，提升化工工艺数字化模拟仿真、大型机组远程诊断运维等服务能力。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)