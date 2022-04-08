本报记者 刘鑫焱

在吕梁山深处的山西临县，有一个电商创业园，园里建成了吕梁山跨境电商创业孵化基地、临县农产品电商创业孵化基地、网上临县人力资源市场、互联网微型工厂创新基地、网上“临县一家人”直播基地。

为支持创业园发展，当地推出了不少政策，比如提供办公用房、免费装修，减免三年房租，减免水费等，最终形成了有42家电商入驻的“五位一体”创业园区，形成了集聚效应。

电商“有密度”的聚集，让乡村农特产品与全国市场紧密对接，提高了产品竞争力。创业园的一家电商在互联网上卖临县的特产粽子，卖粽子过程中掌握了大量的市场需求信息，进而利用信息创出了自己的品牌，实现了700多万元的年销售额，既卖出了特产，又创出了品牌，实现了“双赢”。

电商“有密度”的聚集，也吸引来了高质量专业服务，加速了直播电商等新业态的发展。在创业园的直播基地，有专业的传媒企业，为入驻企业提供产品的拍摄、剪辑，以及直播场景布置、宣传等各种优质服务，成为当地电商产业发展的重要支撑。例如，“临县三弦书”是当地一大文化“特产”，以黄河风情、当地民俗为特色，声情并茂的叙事，在网上颇具吸引力。在电商创业园，三弦书直播表演与当地特产的直播带货相结合，艺术表演与网络销售合二为一，展现出浓浓的当地风情，不仅引来了流量，还卖出了特产，市场效益显著。

创业园成立后，还吸引了大批热爱家乡的青年返乡创业。创业园的互联网微型工厂（劳动密集型）创新基地，是由扶贫车间发展而来的生产箱包皮具的公司，除了做代工，还在互联网卖自己的产品，吸纳劳动力数百人，提供就业岗位、增加了附近农民的收入。

创业园运行一段时间以来，在带动当地发展上起到了很好的集群示范效果，帮助当地更有效地利用市场，有利于推进乡村振兴。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)