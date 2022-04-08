天津构建绿色低碳循环发展体系
2022年04月08日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报天津4月7日电 （记者武少民）到2025年，工业战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值比重达到40%，非化石能源消费比重力争达到11.5%以上……近日，天津市政府印发《天津市加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施方案》，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动天津市绿色发展迈上新台阶。
天津将着力构建六大体系：生产、流通、消费、基础设施、技术创新、政策制度体系等。比如，在生产体系方面，推行产品绿色设计，培育一批绿色制造单位。开展绿色产业示范基地创建，引导绿色产业集聚发展。在流通体系方面，优化运输结构，推广高效运输组织模式。
《 人民日报 》（ 2022年04月08日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：第131届中国进出口商品交易会将于4月15至24日在网上举办
- 人民网北京4月7日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，第131届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于4月15至24日在网上举办，展期10天。 本届广交会以联通国内国际双循环为主题，展览内容包括线上展示平台、供采对接服务、跨境电商专区三部分，在官网设立展商展品、全球供采对接、新品发布、展商连线、虚拟展馆、新闻与活动、大会服务等栏目，按照16大类商品设置50个展区，境内外参展企业2.5万多家，并继续设立“乡村振兴”专区，供所有脱贫地区参展企业集中展示。…
相关新闻
- 评论
- 关注