海外网 李雪钦

第十一届APEC中小企业技术交流暨展览会现场。

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运用VR、云计算、区块链等技术手段，开发应用线上展览系统，全流程满足参展企业“云展示”“云对接”“云洽谈”“云交易”的需求，提供“感受得到的智能体验”……由工业和信息化部、陕西省人民政府共同主办的第十一届亚太经合组织（APEC）中小企业技术交流暨展览会（以下简称“APEC技展会”）近日在西安举行，同时举办多场线上论坛及活动，内容涵盖人工智能促进中小企业创新、法律服务中小企业等多个领域，还设置供需对接等多种活动，让洽谈、交易更加高效便捷。

新技术新产品层出不穷

“传统机器人技术基于对自然界关节动物的仿生，而软体机器人技术来源于对自然界软体动物例如海星、章鱼的仿生研究。与传统机器人技术相比，软体机器人技术具有全新的设计、控制、驱动技术体系，可以实现像海星、象鼻一样灵活、安全、柔性的运动特征。”国家级专精特新“小巨人”企业北京软体机器人科技有限公司首席执行官高少龙说，公司致力于软体机器人技术在工业自动化领域的推广和应用。“我们在工业领域的主要产品是柔性夹爪，解决全球烘焙产品、冰淇淋、肉类、3C配件、保温杯、汽车配件、医疗产品等行业异形易损产品自动化生产难题。例如，柔性夹爪可以实现各类食品和果蔬的自动化抓取和包装，效率达到人工操作的8倍以上，并且在此基础上实现了生鲜百货‘货到人’全自动仓储物流系统，提升生鲜预制菜企业运营效率，大幅度减少人力参与，实现全程可追溯，提升食品安全。”

“我们将人脸识别技术和证件识别技术融为一体，推出多功能人证查验一体机，能有效解决证件冒用、一证多用现象。”创新型中小企业北京中安未来科技有限公司总经理尹礼俊说，公司护照阅读器应用于证件识别领域，已与北京大兴国际机场、西安机场、成都天府国际机场、广州白云国际机场等达成合作，在机场的应用中，除了机场安检，还有WiFi自助取号、自助行李托运、自助通关、自助值机等应用场景。

据悉，本次“APEC技展会”围绕科技装备、人工智能、新材料、工业互联网、医工交叉、安全应急等六大重点领域招展，汇聚14个APEC经济体；30个省份、4个计划单列市和新疆生产建设兵团1400余家企业共计4000余件新技术展品线上参展。其中含国家级专精特新“小巨人”企业303家、省级“专精特新”中小企业303家。

中国中小企业发展促进中心副主任周平军说，“十四五”期间，中国进入新发展阶段，更加注重和追求高质量发展，人工智能作为经济发展和科技创新的重要驱动力，在推动政府部门和大型企业发展的同时，正在不断向中小企业渗透普及，推动中小企业创新发展。中小企业为了保持自身竞争优势，必须不断创新求变，产出新技术、新产品，才能保持创新发展势头。“中国中小企业的自主创新主要体现在技术创新、管理创新和制度创新三方面。企业需以制度创新为基点，以技术创新为战略目标，以管理创新为推动力，将三者有机整合，有效推进中小企业创新发展。”

合力帮助“拓销路、降成本”

华夏天信机器人公司基于百度飞桨平台，开发输煤胶带智能巡检机器人，帮助矿业实现了智能巡检；基于京东云，陕西恒盛集团和京东科技联合开发一站式建筑材料解决方案；某村镇银行使用腾讯云会议、人脸合成产品，提升了企业的业务效率；旷视科技依托旷视合图，在浙江绍群卧龙黑灯工厂智能仓库，运行全球第一台人工智能的堆垛机……中小企业的发展需要自身创新，更离不开大型企业的带动。中国工程院院士干勇认为，应推动大中小企业协同创新，发挥大企业作用，带动产业链上下游中小企业加强协作配套。

据悉，“满天星计划”是工信部中小企业发展促进中心、京东联合开展的全国性中小企业服务行动，通过降成本、拓销路、数字化应用、人才培养等多种手段，在“输血”基础上实现中小企业自我“造血”。京东集团企业业务事业部副总裁罗晓华说，围绕中小企业面临的数字化转型难度大、抗风险能力差等，“满天星计划”从降本增效、补链强链、数字化转型三个方面为中小企业提供发展服务助力，例如打造“快采购、轻管理、一站式”数字化工作台等。

工信部发布的《人工智能促进中小企业创新发展研究报告（2021年）》指出，目前中小企业在创新发展中面临的突出问题是缺乏专业人才、缺乏对接渠道、亟待开展技术创新及市场创新。在应用人工智能技术方面，在已应用AI技术的中小企业中，约32.7%的企业表示AI技术为其带来了盈利；目前尚有45%的中小企业未应用AI技术，其中30%的企业表示暂时不考虑引入；同时，中小企业已应用或考虑应用的领域集中在信息安全、计算机视觉、机器人等领域。

今年政府工作报告提出，着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。本次“APEC技展会”上，工信部启动了“一起益企”中小企业服务行动，一方面，多渠道、多形式宣传惠企政策，通过各级各类政策服务互联网平台和“中小企助查”等应用APP精准推动政策，广泛开展政策解读和咨询，帮助中小企业享受政策，推动惠企政策落地落实、中小企业应享尽享。另一方面，聚焦中小企业的短板弱项，重点开展创业培育、创新赋能、数字化转型、育才引才、管理咨询、投融资、市场开拓、权益保护等服务活动，全力帮助中小企业纾困解难和创新赋能，实现平稳健康发展。

“支持中小企业参与数字经济、拥抱数字化转型，需要完善、及时、专业、高效的法律服务与之相匹配。”中国中小企业发展促进中心主任单立坡指出，为帮助中小企业特别是“专精特新”中小企业获得精准、有效的法律服务，中国中小企业发展促进中心优选了7家法律服务机构提供的18项法律服务产品组成服务包，涵盖公司治理、企业合规、融资上市、知识产权、科技成果转化、股权税务、劳动纠纷、争议解决、房地产与建设工程、游戏产业法律服务等领域，向“专精特新”及“小巨人”企业免费提供。

“APEC技展会”旨在促进APEC各成员经济体中小企业之间的技术交流和经贸合作，深化中小企业领域的务实合作，帮助中小企业融入全球价值链，提高持续发展能力和国际竞争力。例如中欧跨国采购平台主要帮助中国企业对接欧洲海量采购需求，通过人工智能、大数据等数字化平台技术，将海量欧洲采购需求精准匹配中国工厂，并提供企业数字化、认证、仓储、物流、金融、税务、企业和品牌大规模出海等解决方案。中欧跨国采购平台副总监孙扬介绍，平台以数字化技术、海量产业数据和供需对接运营推动双循环发展，赋能中欧产业链、供应链建设。据介绍，2021年该平台帮助2万多家欧洲工厂在中国发布655亿元人民币的采购需求，促成交易147亿元人民币，共计帮助超过100家中国企业打入欧洲市场。

梯度培育，精准扶持

“小配件蕴含着高技术、小企业支撑着大配套。中小企业到底在我们国民经济中的重要地位是什么？我们经常用‘配套专家’来形容，是整个产业链里最重要的配套定位，如果配套能力不强，也会影响大企业的运转能力，所以要把这个底座进一步夯实，把中小企业的创新能力、支撑能力、配套能力进一步加强，才能支撑我们的产业链强链、共链、稳链、补链，继而才能提升整个经济的竞争力。”工信部副部长徐晓兰说。

“中小企业好，中国经济才会好；中小企业稳，宏观经济大盘才会稳。”徐晓兰表示，应加强创新引领，推动中小企业走专业化、精细化、特色化、创新型的专精特新发展之路。今后将继续引导广大中小企业走专精特新之路，实现高质量发展：一是培优，加大专精特新中小企业培育力度；二是服务，切实为企业办实事解难题；三是合作，推动中小企业国际化发展。

“十四五”规划纲要提出，推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业。据了解，“专精特新”中小企业以专注铸专长，以配套强产业，以创新赢市场，是中小企业中的优秀代表。“专精特新”已成为中小企业实现高质量发展的普遍共识和必由之路。

近年来，工信部着力构建优质企业梯度培育体系，加强专精特新“小巨人”培育扶持和示范引领。中国中小企业发展促进中心专精特新部处长尹晓萌说：“不同阶段、不同领域的企业遇到的瓶颈和发展的诉求各有不同，对优势企业进行分层分类能够做到精准施策，帮助企业对标提升梯度成长。所以梯度培育和精准扶持是推动中小企业专精特新发展的关键举措。”

据悉，截至目前，全国累计培育4762家专精特新“小巨人”企业，九成集中在制造业领域，八成居本省细分领域首位，超七成深耕行业10年以上，超六成属于工业4G领域，1/5的“小巨人”企业主导产品在国内市场占有率超过了50%。专家建议，还应加强优质企业梯度培育，健全由创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业构成的优质企业梯度培育体系。

(责编：赵欣悦、白宇)