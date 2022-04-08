人民网记者 李楠桦

“4月又开始下雪了”“坐标哈尔滨，我家房顶都要被吹飞了”“我刚脱下的羽绒服又穿上了”……

强降温、大风、雨、雪，甚至局地扬沙，清明假期期间，我国东北地区体验到的天气类型真不少，究竟是什么导致如此“丰富”的天气在同一时间段出现？ 就是它，这个在天上转悠的东北冷涡。

什么是东北冷涡？

图示红框区域为我国东北冷涡监测范围。图片来源于中央气象台

从500百帕天气图上看到的东北冷涡（4月6日8时）。图片来源于中央气象台

冷涡，即“冷性低涡”，是来自高纬度地区的一种“中心温度低于四周同高度的低涡”。按照东北冷涡监测标准，将出现在北纬35°-60°，东经105°-145°，且持续时间在3天以上的冷涡称之为东北冷涡。

国家气象中心首席预报员孙军介绍，冷涡系统在卫星云图上特征鲜明，常呈非对称的涡旋结构，尺度庞大，其伸出的冷锋云系有时可长达几千公里。

东北冷涡能带来哪些天气变化？有什么典型事件作为参考？

东北冷涡既能呼风唤雨，也被称为“美颜大师”

孙军介绍，在东北冷涡背景下，我国不同地区可产生不同的天气，主要包括大风、降温、沙尘、暴雨、暴雪、强对流等天气，甚至带来极端天气。

孙军举例说明，如2021年4月30日江苏南通极端大风、2021年3月15日影响北京的沙尘暴天气都是在冷涡背景下产生的。

实际上，东北冷涡这个“小淘气”既能呼风唤雨，也被称为“美颜大师”。阴雨天间隙，东北冷涡会带来美不胜收的蓝天白云，是因为冷涡中的空气柱处于上冷下暖的不稳定状态，云彩多为缝隙较大的块状或条状，所以能“画出”美景。

冷涡家族里还有哪些成员？

影响我国的高空冷涡包括东北冷涡、蒙古冷涡、华北冷涡等

孙军介绍，冷涡通常指存在于高空的大型涡旋系统，呈气旋式旋转，一般存在于中高纬地区，发展成熟时，其中心附近区域伴有深厚的冷空气，因此称为高空冷涡。

孙军表示，高空冷涡是影响我国天气的一个重要天气系统，高空冷涡一年四季都会出现，以5、6月份最多，这两个月年平均可出现4次，“根据其出现的位置不同会有一些不同的叫法，影响我国的高空冷涡一般有东北冷涡、蒙古冷涡、华北冷涡等。”孙军说。

和寒潮有啥关系？

寒潮是高空冷涡可能带来的天气之一。

孙军提示，在高空冷涡东移过程中，地面往往伴有冷空气东移南下，冷空气强度较强时，可形成寒潮，影响我国大部地区，也就是说寒潮是高空冷涡可能带来的天气之一。

（综合中央气象台，国家气象中心等）

(责编：李楠桦、吕骞)