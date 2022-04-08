任沁沁

据新华社北京4月7日电（记者任沁沁）记者7日从公安部获悉，公安部最新统计，截至2022年3月底，全国机动车保有量达4.02亿辆，其中汽车3.07亿辆；机动车驾驶人4.87亿人，其中汽车驾驶人4.50亿人。2022年一季度全国新注册登记机动车934万辆，新领证驾驶人775.8万人。

全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆，占新能源汽车总量的81.27%。一季度新注册登记新能源汽车111万辆，占新注册登记汽车总量的16.91%，与去年同期相比增加64.4万辆，增长138.20%，呈高速增长态势。

全国汽车保有量超过100万辆的城市共有79个，与去年同期相比增加7个。其中，汽车保有量超过200万辆的城市37个，超过300万辆的城市20个。北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆。

全国机动车驾驶人数量达4.87亿人。其中，汽车驾驶人数量为4.50亿人，占驾驶人总数的92.33%。从驾驶人驾龄情况看，驾龄不满1年的驾驶人有2685万人，占全国机动车驾驶人总数的5.51%。一季度，全国新领证驾驶人数量775.8万人。

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