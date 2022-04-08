四月清明又谷雨，春收春种大忙时。眼下，冬小麦进入田管和病虫害防治期，早稻已经或准备育秧。有经验的老农说，一年收成好不好，关键看四月。

受去年罕见秋汛影响，冀晋鲁豫陕5省1.1亿亩小麦晚播约半个月，占全国冬小麦播种面积的三分之一。而全国口粮的四成是夏粮，夏粮收成如何，关乎农业基本盘稳不稳，关乎经济社会发展。环顾国际局势，世纪疫情大肆横行，地区冲突硝烟未散，物价大幅上涨、农产品市场波动加剧等不稳定因素增多。粮食安全这个“国之大者”，不容任何闪失。

记者在基层采访中发现，尽管前期中央一系列支持政策抢抓了农时，让“种粮人”夯实了底气，但仍有一些急难愁盼亟待解决。一些种粮大户说，化肥、农药等农资价格上涨，种粮效益不及前些年，而且疫情多点散发，担心农药、农资的畅通供应和农业专家能否及时到田指导；有的种植大户选育高附加值水稻品种，却遭遇市场价格波动以及市场欢迎度不高的“尴尬”，担心高品质卖不出高价钱；有的农民担心，农业机械化率不高使得种粮人工成本高，而且仓储烘干设备不足，收粮季一旦遇上大雨，粮食受潮卖不上价。解决“种粮人”的这些急难愁盼，有助于进一步调动广大农民的种粮积极性。

当前全国防疫工作面临不小挑战，但春耕生产等不得、慢不得。粮食主产区要统筹做好疫情防控与春耕生产，强化举措确保农技专家到田看“病”不受阻、飞防人员作业不受限、农药等重要农资运输和末端配送及时到位，努力把疫情对春耕的影响降至最低。

保障“种粮人”积极性，要在“一减一增”上下功夫。“减”是以县域农业大市场为依托，搭建农资供销平台，集中采购分销，确保农资质量，降低农资价格。“增”是加大对实际种粮者、种粮大户的种粮补贴，由相关部委牵头探索粮食主产区与粮食主销区关于粮食生产贡献的价格补偿体制，提高主产区抓粮积极性。

提升“种粮人”效益，要在“一大一小”上多布局。各地既要因地制宜，积极探索土地托管，以集约化种植形成规模效益，也要针对小田生产，研发推广丘陵山区适宜小田地作业的农业机械。

中国碗主要装中国粮。各级党委政府要不折不扣将中央决策部署严格落实到位，抢抓春耕农时，系统解决种粮主体急难愁盼，保障14亿多人的“米袋子”，夯实经济社会持续健康发展的基础。

（本报评论员水金辰）

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