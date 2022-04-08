新华社北京4月7日电（记者王立彬）为保障人民生命安全、维护国家权益、保护生态环境，自然资源部、生态环境部等七部门将开展为期一年的打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动。

7日公布的七部门通知指出，2021年部分地方发生多起“洗洞”盗采金矿造成人员死亡、环境污染等事件，引发社会舆论关注。按照党中央、国务院决策部署，七部门将开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动。

“洗洞”就是把废弃矿洞再“洗”一遍，民间有“金矿价值千万，‘洗洞’之后翻一番”说法。“洗洞”属于氰化法提金法，技术门槛低，污染性强，容易对土地和地下水造成严重污染。

为严厉打击“洗洞”行为，自然资源部和生态环境部、公安部、应急管理部、国家市场监督管理总局、国家能源局、国家矿山安全监察局将建立“洗洞”盗采金矿专项整治行动部际联席会议制度，自然资源部部长作为会议召集人，各单位分管领导作为联席会议成员。

七部门要求各省区市负起主体责任，严格属地管理，逐级建立联席会议，特别是县级人民政府要成立专班。要严厉打击“洗洞”盗采金矿行为，严格依法整治，不留死角，彻底斩断“洗洞”黑色产业链。

七部门要求排查全国金矿废弃矿井情况，排查违法生产、销售、运输、倒卖、使用民用爆炸物品和氰化钠、非法采选金矿用电行为等情况。在此基础上集中整治，依法追究相关责任人法律责任，涉及“保护伞”的一追到底，“人不漏案，案不漏人”。

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