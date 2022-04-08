新华社南昌4月5日电（记者陈春园、贾伊宁）碧波荡漾的鄱阳湖永修松门山水域，一群江豚在水中欢快嬉戏，护渔巡护队员们来回在湖面巡查。近年来，江西持续改善鄱阳湖生态环境，为长江江豚构筑美好家园。

在大力推进长江流域重点水域禁捕退捕工作中，江西已实现6.82万名退捕渔民“洗脚上岸”，销毁处置退捕渔船3.78万艘，清理销毁网具1.64万吨。

江西成立了水生生物保护救助中心，吸纳了2000多名志愿者，组建了203支护渔队，形成了较为完整的江豚巡护救助网络，定期开展长江江豚专项监测、巡护、救助。近三年，江西已累计帮助7头搁浅遇险江豚重回鄱阳湖。

从2004年开始，江西就已在鄱阳湖设立6800公顷的长江江豚省级自然保护区，江西还深入开展非法码头整治和生产生活污水治理行动，严防农业面源污染，持续改善渔业生态环境。

在全链条打击非法捕捞行为的同时，江西还连续5年在全省重点水域开展增殖放流活动，年放流鱼、虾等活体水生生物2亿尾。

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