新华社南京4月7日电（记者秦华江、刘宇轩）293公里长江岸线竟然有19个项目未获涉河建设项目审批手续，其中9个为环境风险较大的化工项目。江滩江面被固废侵占，个别企业超标污水偷排长江……

连日来，“新华视点”记者随中央第二生态环境保护督察组实地采访发现，江苏镇江部分长江岸线清理整治推进不力，生态破坏和污染问题较为突出。

有酒店以“水利设施”名义违法立项，企业排放红色污水流入长江

俯瞰镇江市扬中市江岸，西沙湾星空酒店青灰色的屋顶与江畔风貌格格不入。这样一家对外号称“独享大江风貌”的滨江旅游度假酒店，是一处打着“水利设施”名义，盘踞在长江边的非法建筑。

该酒店毗邻长江（扬中市）省级重要湿地和暗纹东方鲀刀鲚国家级水产种质资源保护区。2009年，扬中市水利部门以水利设施名义批复此项目。扬中市明知项目违法，却在上级排查时仍将其报告为水利设施。

记者了解到，在镇江市长江干流河道管理范围内，像这样未取得涉河建设项目审批手续的项目有19个，其中9个为环境风险较大的化工项目。

督察发现，镇江晶晶化工有限公司、江苏天辰新材料有限公司、镇江惠隆化工有限公司、江苏和纯化学工业有限公司等化工企业临江而建，侵占长江河道，厂区内大量废弃设备和危险化学品对长江生态环境安全形成较大威胁。

红色污水汩汩涌出，不远处的长江围堤上埋有管道。记者随组发现，江苏远泽电气有限公司将含重金属废水排入长江。经查证，废水中总铬、总镍、总磷浓度分别超过限值十几倍到几十倍。

江苏复兴船舶有限公司未经审批，违法占用长江岸线新建船舶修造和拆解项目。记者看到，现场各种机械安置凌乱，还有正被拆解的船舶停放在江滩上。大量含油废水直排长江，废机油等危险废物随意抛撒倾倒在江滩上……

现场污秽不堪的还有位于江边的扬中市众康畜牧养殖有限公司，记者了解到，该公司擅自停运污水处理设施，将产生的粪污经厂区水沟排入长江。

明知项目违法并未查处，有的企业顶风作案

有基层干部反思，长江岸线清理整治不力与监督执法不到位相关。

以督察时仍营业的西沙湾星空酒店为例，其在2009年以水利设施名义立项开工，扬中市明知项目违法，并未依法查处。

另外还有一些曾被处罚的企业依然顶风违法。

“对长江行洪安全影响很大。”督察组调查发现，江苏鼎盛重工有限公司在河道管理范围内，有近4万平方米的违建占据滩地。记者随组看到，另有两家船舶制造企业用建筑垃圾、工业固废填占江滩、侵蚀江面，填占面积约1.8万平方米。然而，两家企业却称在2019年底已完成整治并上报验收。

镇江华生新材料有限公司在长江河道管理范围内建有9家废旧塑料再生企业，厂房内污水四溢，气味刺鼻，令人眩晕。2021年4月，地方生态环境部门检查中发现企业生产废水经雨水沟排入长江雨水排涝站，现场采样监测显示，外排的废水化学需氧量浓度，最高超《污水综合排放标准》一级标准2.4倍，当年6月，实施行政处罚并责令立即整改。然而，督察进驻时仍未整改到位。

此外，镇江环太硅科技有限公司违法占用滩地430亩建设厂房及相应的生产设施等，2019年11月该公司仅拆除3座栈桥及少量建筑，2020年3月扬中市予以验收通过。现场督察发现，其余违法建设的建（构）筑物仍未整改，厂房内遗留大量工业固体废物和污泥，环境风险隐患突出。

查处涉嫌偷排废水企业，拆除13处违规侵占江滩项目

据了解，涉嫌偷排废水的企业正被查处。扬中市已针对13处违规侵占江滩项目实施拆除。镇江新区已完成8000平方米清理和防尘网覆盖工作。

针对督察发现的问题，镇江正推进各项整改工作落实。通过现场图片比对发现，有的化工企业的仓库、储罐及污水处理设施已拆除，物料已经清理；一些电气企业的设备已经清运，厂房正在拆除中；不少企业办公楼也拆除完毕。

不少受访的基层干部称，推动长江大保护，不仅是一场攻坚战，更是一场持久战。

有专家表示，目前污染问题依然十分严峻，背后存在的利益关系错综复杂，需推动督察向纵深发展，坚定基层动真碰硬的决心。

此外，基层干部建言，在严格监管的同时不断完善环境基础设施。地方可加大对共享治污设施的投入，尽可能降低中小企业治污成本，激发企业内生环保动力。

(责编：王震、陈键)