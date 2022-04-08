记者 李超

55岁的傅桃英被几台直播手机团团围住，她手里拿着两袋5斤重的春笋，在直播镜头前不停吆喝着：“卖笋啦！笋子又大又鲜！”

傅桃英已经很久没看过这么多镜头摆在自己眼前，上一次还是2012年的伦敦残奥会。最近，曾获得4届残奥会女子举重冠军并多次打破世界纪录的傅桃英，每天一大早就会来到位于江苏省南京市高淳区的青蓝蔬菜种植家庭农场，她和工友坐在小板凳上，打包着一捆一捆的春笋。

原来，这些天春笋扎堆上市。每天，高淳区的笋农们都有大约13万斤的产量。但由于新冠肺炎疫情等因素的影响，这些鲜笋大多数处于滞销状态。

4月1日对傅桃英来说是这半年来最开心的一天。这一天，她光打包春笋就从早上一直忙活到晚上10点，“一共发出去5万斤，是给上海运送的生活物资”。傅桃英没上过几天学，认字都很吃力。但是，她也得知受疫情影响的上海急需各类生活物资。

“他们那边缺，我们这边多，互相帮助是最幸福的事。”一边干着活儿，傅桃英还转过头与身旁工友开着玩笑。据了解，这里一共有38名残疾人参与打包处理春笋，其中好几名都是参加过国际赛事的运动员。

杨巧云是青蓝蔬菜种植家庭农场的负责人。2018年，杨巧云在村子里建立了一个残疾人之家。越来越多的残疾人朋友聚集在一起，他们或多或少地都对杨巧云提过想工作的念头。

从那时开始，杨巧云每逢农场有活儿，就会联系他们。其实，杨巧云并不经营竹笋的生意。但村民们辛辛苦苦种出来的春笋滞销，她看在眼里，急在心里。她开始张罗着向南京等地的一些饭店、食堂送笋。截至目前，她已卖出39万斤春笋。

3月底，南京美食博主朱福林听说家乡高淳区春笋滞销的消息。“帮助农民卖滞销春笋义不容辞。”朱福林回忆，春笋对于高淳人来说有着别样的意义，每年春季，他都会吃到油焖笋等特色美食。

通过直播带货，朱福林共销售了1800单春笋，“一单是5斤，才20元”。受疫情影响，快递运输成本较高。朱福林认为，新鲜的春笋一刻都耽搁不得。因此，他跑了多家快递公司，最终才打通了部分物流渠道。

“南京胖哥”邱绍春曾因见义勇为被歹徒刺伤，在南京当地小有名气。身体康复后，他开通了抖音号，与网友分享自己的生活，也常参与一些公益活动。听说春笋滞销的消息后，他专程驱车来到高淳拍摄视频，并进行直播带货。当天，他卖出了100多单。看到渠道打开了，农民们再也不怕春笋销售不出去了，邱绍春内心也很有成就感。

年近60岁的周玉生是高淳区桠溪镇的笋农。种笋30多年的他在两年间经历了“大悲大喜”。去年的冬笋行情十分好，收购价格一度抬升到了每斤20元。周玉生与村民们便扩大了种植规模。周玉生一个人就种植了50多亩竹笋。

让他没想到的是，疫情突然来临，如何将笋运到买家手中成为难题。“我们原来经常往常州地区送笋，但由于疫情根本送不过去，现在两元一斤都没人要”。

周玉生看着每天冒出来的新鲜笋子，心里却高兴不起来。目前，他已丢掉了五六千斤笋，母亲也曾抱着烂在地里的笋痛哭。在他感到最无力的时候，团高淳区委找到他，并提出“直播带笋”的想法。“快递送不出去，这怎么直播带货呢？”众人心中的疑问被团区委副书记张龙飞的小妙招迎刃而解。他们没有选择用快递发货，而是选择了自提点提货。依靠在每个社区扎根的青年志愿者，张龙飞在高淳设立了20个春笋自提点。“现在下单，下午就能拿到笋，晚上春笋就会出现在您家的餐桌上……”这样新奇的广告语，让消费者眼前一亮。

3月31日，以“抗疫助农·助销春笋”为主题的直播活动正式开始。张龙飞来到桠溪街道，与青年志愿者和农户们一起走进竹林进行直播，助力春笋销售。两小时的直播，累计售笋超7000斤。截至4月5日，团高淳区委组织的“直播带笋”日销售量3435斤，通过“爱心助农”行动累计销售春笋超过8吨。

这两天，为笋子销路犯愁的周玉生也乐呵了起来。4月2日下午，他望着空空的仓库，脸上露出久违的笑容。他说：“明天，好几个直播平台已经订了几千斤的货。现在春笋又成了‘抢手货’！”

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