原标题：受疫情影响不能按时还房贷怎么办？五大行回应来了！

新华社北京4月7日电（记者李延霞、吴雨）受疫情影响不能按时还房贷怎么办？中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行五大国有商业银行7日独家回应新华社记者，对受疫情影响的个人住房贷款客户，可提供包括延后还款时间、延长贷款期限、调整账单计划等在内的服务支持。

中国工商银行表示，工行高度重视个人贷款客户服务，对于受疫情影响的个人贷款客户，给予个人贷款延期还款服务支持。

中国农业银行表示，对于因疫情原因提出延后还款时间、减免罚息、消除逾期征信记录等诉求的客户，符合相关条件的均可享受个人住房贷款客户关怀政策。客户可直接与贷款经办行或客户经理联系，咨询相关办理条件和办理流程。也可致电农行客服中心，客服人员收集完信息后发送给客户贷款经办行。

中国银行表示，中行专门出台了包括手机银行线上还款、延长贷款期限、延迟还本付息、设置还款优惠期在内的一揽子个人住房贷款保障政策，指导上海、吉林等疫情防控重点地区分支机构积极响应客户诉求，针对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、参加疫情防控工作人员和受疫情影响暂时失去收入来源的客户，落实政策安排，持续做好受疫情影响的社会民生领域的金融服务。

中国建设银行表示，自新冠肺炎疫情暴发，建行便针对住房按揭、消费贷款等业务出台了疫情期间延期还款等相关服务政策，并一直延续至今。主要提供三类服务：一是最长至28天的短期延后还款，延期期间内不催收、不影响征信；二是调整账单计划，根据各地疫情情况，可选阶段性调整账单计划，降低当期分期还款额，降低部分延后至以后月份归还；三是延长贷款总体期限，推迟到期日，降低分期还款额。

交通银行表示，自新冠肺炎疫情开始即出台疫情期间按揭贷款客户纾困政策，允许对于确受疫情影响还款能力暂时下降的客户给予一定的宽限期安排。重点针对参加防疫工作的医护人员、政府工作人员及其配偶，确诊患者、被隔离人员，以及受疫情影响较大行业的从业人员等。客户可向贷款归属分行申请，各地分行将根据总行政策进行审核，对于满足条件的，给予一定的宽限期。

目前申请延期还房贷的人群多不多？建行表示，截至今年3月末，已累计为约100万户、超过4300亿元的房贷提供了延后还款服务。今年以来，在疫情形势较为严峻的吉林地区，已为超过1150户的客户办理延后还款服务。

交通银行表示，今年以来，上海、深圳、吉林等地受疫情影响较为严重，该行陆续接到了一些客户的申请，分行已结合当前政策及时予以处理。目前来看，总体占比不高。目前住房按揭贷款资产质量整体稳定优良，不良率保持低位运行。

贷款逾期是否会影响征信记录？工行表示，延期还款期间，客户不列入违约客户名单，同时对客户做好征信保护，持续加强客户服务。建行表示，针对受疫情影响、符合延期还款条件的客户，实施征信保护措施，并开通征信异议受理绿色通道，全力保障客户权益。

(责编：赵竹青、陈键)