中国—新西兰自由贸易协定升级议定书正式生效
2022年04月08日09:13 | 来源：新华网
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原标题：中国—新西兰自由贸易协定升级议定书正式生效
新华社北京4月7日电（记者谢希瑶）商务部7日对外公布，《中华人民共和国政府和新西兰政府关于升级<中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定>的议定书》当日正式生效。
据了解，升级议定书进一步扩大中新双方在货物、服务、投资等领域市场开放，进一步提升贸易便利化等规则水平，还新增电子商务、竞争政策、政府采购、环境与贸易等4个章节，更加符合现代经济与贸易发展的需要。
升级议定书使中新两国自贸关系在中国—新西兰自由贸易协定和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）基础上实现了进一步提质增效，有助于进一步深化两国各领域务实合作，释放高水平开放政策红利，促进双边贸易投资自由化便利化，不断丰富和充实中新全面战略伙伴关系内涵。
中国—新西兰自由贸易协定于2008年4月7日签署，同年10月1日起实施。中新双方于2016年11月启动自贸协定升级谈判，并于2021年1月26日签署升级议定书。
(责编：赵竹青、陈键)
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